Stash iconico! Incolla un suo meme sulla chitarra e si esibisce così sul palco dell’Ariston

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2024

In finale a Sanremo 2024 Stash dei The Kolors si esibisce con una chitarra in cui ha incollato un suo meme

Stasera Stash e i The Kolors sono saliti sul palco dell’Ariston di Sanremo 2024 con una chitarra piuttosto speciale. Il frontman della band ha utilizzato infatti uno dei suoi meme, facendo il giro dei social network.

Stash e la chitarra con il meme

“Un ragazzo, una ragazza” dei The Kolors è già una hit e stasera Stash ha voluto divertirsi sul palco portando un suo meme, già diventato iconico sui social. Il frontman della band è salito sul palco con la sua inseparabile chitarra. Lo strumento musicale però aveva qualcosa di molto particolare. Questo perché l’artista ha pensato bene di incollare sulla sua chitarra un adesivo in cui compare lui stesso.

Una foto che in questi giorni ha spopolato sul web e che ha ispirato persino Amadeus nella realizzazione della sua giacca nei giorni scorsi durante la serata di Sanremo 2024. E ora sulla stessa scia anche Stash dei The Kolors ha voluto in qualche modo fare lo stesso.

Scatenatissimo il cantante è stato piuttosto coinvolgente nella sua esibizione e tutta la platea ha cantato a squarciagola replicando persino la mini coreografia ideata dal gruppo.

🔵#Sanremo2024 #TheKolors con “Un ragazzo una ragazza”. “Un’emozione l’affetto di questi giorni. Abbiamo assistito a scene incredibili per le strade. Dedico tutto questo alla mia famiglia”@TheKolors pic.twitter.com/pMP4CeLchh — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 11, 2024

L’esplosiva esibizione dei The Kolors hanno come detto attirato l’attenzione proprio a causa del meme di Stash, scelto dallo stesso cantante per la sua chitarra. “Solo per questo meriterebbe di vincere”, ha scritto qualcuno divertito dalla trovata dell’ex allievo della scuola di Amici. Insomma l’artista ha davvero conquistato tutti con questa divertente trovata.