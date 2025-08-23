Stash è stato costretto ad annullare tre concerti in Sicilia a causa di un’infiammazione e della positività al Covid. Il frontman dei The Kolors ha iniziato a seguire la terapia del medico per un’immediata guarigione. La band sta cercando di recuperare le date, mentre i rimborsi sono già attivi.

Brutte notizie per i fan siciliani dei The Kolors, che attendevano con entusiasmo la band per tre attesissimi concerti a fine agosto. A causa delle condizioni di salute del frontman Stash Fiordispino, il gruppo è stato costretto ad annullare le date del 21 agosto ad Agira, 22 agosto a Messina e 23 agosto a Gela.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez sarebbe già tornata single, un’amica ne è certa: “Pensa ancora a Stefano”

Il cantante ha condiviso l’aggiornamento direttamente su Instagram, prima con una story e poi con un video rivolto ai suoi fan: «Vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato. Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore», ha scritto, rivolgendosi con dispiacere ai 10.000 spettatori attesi a Enna. «Sono profondamente dispiaciuto ma purtroppo non riesco proprio a salire sul palco».

La storia Instagram di Stash

Nel video Stash ha aggiunto poco dopo quanto segue: «È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato di infiammazione, nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo, non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco».

A complicare la situazione, peraltro, è arrivato anche il Covid, come spiegato da Stash: «Tra l’altro mi sono beccato pure il Covid, che seppur declassato a influenza, è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto», ha detto con tono sarcastico e dispiaciuto.

Stop forzato per Stash: “Costretto a fermarmi, ho preso anche il Covid” pic.twitter.com/V2mgXC5gZO — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 23, 2025

I The Kolors hanno già avviato le procedure per il rimborso dei biglietti. Stanno cercando di riprogrammare le date con gli organizzatori: «Ci auguriamo di trovare una soluzione quanto prima», ha detto il cantante.

Il prossimo concerto, salvo ulteriori imprevisti, è previsto per il 9 settembre.

Da tutta la redazione di Novella2000.it, un augurio di pronta guarigione a Stash.