Dove si svolgerà la finale de l’Isola dei Famosi

Andrea Sanna | 18 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Dopo il Covid la finale de L’Isola dei Famosi dove si svolgerà? Sarà ancora in Honduras o in Italia? Ecco cosa sappiamo

La finale de L’Isola dei Famosi

Meno uno alla finale de L’Isola dei Famosi. Domani sera Ilary Blasi presenterà l’ultimo atto di questa edizione del reality show di Canale 5. Scopriremo il pubblico a casa chi premierà come vincitore.

Tra i concorrenti rimasti in gioco vediamo Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia. Sull’Ultima Spiaggia, invece, si trova Alessandra Drusian sola soletta. Solo domani i naufraghi scopriranno che dovranno vedersela anche con la cantante del duo dei Jalisse. Chissà come reagiranno appena se la ritroveranno davanti!

In attesa di capire cosa accadrà nel corso dell’appuntamento di domani sera, qualcuno si chiede se ci sarà qualche modifica a proposito della finale. In passato è capitato infatti che si svolgesse in Italia, in uno spazio appositamente allestito per le varie prove. Poi l’arrivo in studio con la proclamazione del vincitore.

Lo scorso anno, invece, la finale de L’Isola dei Famosi, per esempio, si è tenuta in Honduras e lì è stato incoronato vincitore Nicolas Vaporidis. Ma quest’anno? Sarà lo stesso e si terrà in Honduras? A quanto pare sì. A confermare il tutto è stato poi anche Alvin durante una diretta Instagram. L’inviato ha parlato persino di tempo incerto e situazione meteorologica piuttosto preoccupante, in vista delle prossime ore. In tal caso, se non dovesse cambiare in meglio, verranno prese in considerazione tutte le eventuali soluzioni possibili. Ma incrociamo le dita che tutto possa andare bene.

Domani sera alle 21:45 Ilary Blasi presenterà l’ultimo appuntamento del reality e si collegherà in Honduras con Alvin e i concorrenti rimasti in gioco. I naufraghi dovranno affrontare prove importanti e cercare di dare il loro meglio per poter arrivare fino in fondo e alzare al cielo il premio di vincitore de L’Isola dei Famosi.

Chi avrà la meglio secondo voi?