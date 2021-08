1 Su Twitter Stefania Orlando fa chiarezza

Spesso ciò che viene scritto sui social può essere interpretato nel modo sbagliato dagli utenti del web. È ciò che è successo nelle ultime ore a Stefania Orlando, criticata per un pensiero postato sul suo profilo Twitter.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha scritto: «”Fai parlare di te perché sei te”, un’impresa, per alcuni, assai difficile negli ultimi tempi». La Orlando ha aggiunto poi l’hashtag con la frase “ogni riferimento è puramente casuale”.

Il tweet ha destato un po’ di rumore da parte di alcuni utenti, che si sono chiesti a cosa fosse riferita questa sua frase. C’è chi ha tratto conclusioni un po’ affrettate ipotizzando che questa frase riguardi la lite che ha portato alla fine dell’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Più volte, però, Stefania Orlando ha specificato che lei non vuole entrare in determinate dinamiche e che queste cose non la riguardano.

Il tweet di Stefania Orlando

Pensiero diverso l’ha avuto, invece, Selvaggia Roma. L’influencer nei giorni scorsi ha espresso il suo punto di vista attaccando il cronista sportivo, nonostante quest’ultimo avesse già chiarito la sua posizione precedentemente.

Vista la reazione da parte del web, Stefania Orlando ha deciso di intervenire e mettere subito che cose in chiaro. La showgirl ha semplicemente fatto una riflessione a voce alta, nulla che volesse andare ad attaccare qualcuno in particolare, per intenderci:

«Forse per alcuni di voi può sembrare impossibile, ma i miei pensieri e le mie parole spesso e volentieri non coinvolgono situazioni o persone che hanno fatto parte del GF Vip. Pensate: ho anche una vita! Buongiorno».

Post Twitter di Stefania Orlando

Con questa spiegazione Stefania Orlando si augura quindi di aver chiuso la discussione definitivamente. Di recente la conduttrice, prossima alla partecipazione come concorrente a Tale e Quale Show, ha parlato del suo rapporto attuale con Tommaso Zorzi. Andiamo a leggere cosa ha dichiarato…