Ecco cosa pensa Selvaggia Roma della lite Zorzi-Oppini

In queste ultime settimane sta facendo molto discutere la lite che ha coinvolto Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, dopo la bella amicizia nata al Grande Fratello Vip. Ad intervenire ora sull’argomento è Selvaggia Roma, che ha preso una posizione netta sulla questione, dando contro al cronista sportivo.

Al centro della polemica, come riportato da Fanpage.it, pare ci sarebbe un vecchio video dove Oppini rideva a degli epiteti offensivi, che avrebbero turbato non poco Zorzi nel vedere queste immagini, seppur a distanza di tempo. Tommaso infatti pare sia arrivato a togliere il segui al suo amico sui social e oggi non sembra volerne parlare. Francesco in questi giorni, anche con l’aiuto di sua madre Alba Parietti, si è difeso e ha spiegandosi meglio.

Ha detto in quella circostanza Francesco Oppini. Parole, però, che sembrano aver convinto poco Selvaggia Roma, la quale nelle scorse ore su Instagram ha detto la sua. Attraverso alcune storie sul social l’influencer ha difeso Tommaso Zorzi è ha detto il suo punto di vista:

«Ragazzi ci ho messo una settimana prima di sentirmela di commentare la fine di una delle più appassionanti love story del 2021. Oppini ma cosa mi combini? Cosa sono queste affermazioni omofobe scusa, nella casa non le facevi mai! Ah no aspetta, giustamente, perché là non ti conveniva. Perché giustamente per starci nella Casa l’omofobia era meglio lasciarla nell’altra casa. Beh, giusto», ha detto Selvaggia Roma. «Ma ora che è passato un po’ di tempo, caro Oppini, Il tempo è sempre gentiluomo. Ora non bisogna più avere paura di aprire il vaso di Pandora», ha proseguito Selvaggia Roma, per continuare: «Tommy meglio soli che male accompagnati. Ciao, pace e amore».

A seguire sempre Selvaggia Roma ha condiviso una foto che ritrae proprio Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: «Ma perché se una donna approfitta della posizione di un uomo è una P….. e se lo fa un uomo bisogna capirlo perché era goliardico? Evviva l’amore vero che sia tra uomini, tra donne, tra cartoni animati o lupi mannari, ma a patto che sia vero e disinteressato».

Selvaggia Roma si espone sulla lite Zorzi – Oppini. pic.twitter.com/b3sIEGeRAe — disagiotv (@disagio_tv) August 7, 2021

In tutte le storie pubblicate Selvaggia Roma ha taggato sia Tommaso Zorzi che Francesco Oppini, i quali però al momento non sembrano aver risposto. Ovviamente noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione nel caso in cui le parti volessero intervenire sulla questione e replicare. Continuate a seguirci per altre news sul mondo del piccolo schermo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.