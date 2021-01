1 Il marito di Stefania Orlando su Twitter mette dei like contro Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Scoppia la polemica tra i fan

Gli scontri nella Casa del Grande Fratello inevitabilmente coinvolgono anche i vari fandom dei vipponi, così come i loro familiari. È il caso di Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, finito al centro di una polemica per alcuni like contro Tommaso Zorzi e Dayane Mello, a seguito di quanto avvenuto ieri sera.

Tutto è nato dalla festa brasiliana svoltasi ieri, che ha portato Tommaso e Dayane ad avvicinarsi e ballare insieme, sebbene in questi tre mesi non siano stati mai granché amici. L’atteggiamento avuto da Zorzi nei confronti della Mello ha infastidito non poco Stefania Orlando, che si è lamentata a sua volta con Cecilia Capriotti (e non solo). A fine festeggiamenti Tommaso ha litigato con la conduttrice e i due anche nel corso della giornata di oggi non si sono rivolti la parola. Anzi. Zorzi ha perfino rivelato come Stefania stia inscenando delle finte liti solo per avere clip in puntata, aggiungendo anche che a lui Dayane comunque non sta poi così antipatica.

In tutto ciò il web si è totalmente spaccato in due, tra chi difende Tommaso e Dayane e chi invece prende le parti di Stefania. Qualcuno ha scritto poi: “Non vedo il GF Vip per un po’ (meglio) e succede il caos tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? Per colpa della strega brasiliana? Fatele fare una chiamata con Simone Gianlorenzi!”.

A quanto pare proprio il marito di Stefania si è detto d’accordo con questo pensiero, tanto da lasciare un like al tweet, ma non è l’unico, perché ha supportato anche prese di posizione contro Tommaso Zorzi, che hanno fatto rimanere male i fan dell’influencer…

Per questo si è scatenata una sorta di guerriglia su Twitter, con i fan di Tommaso Zorzi in particolare (ma anche anche quelli di Dayane Mello) che indignati hanno avuto qualcosa da ridire contro il marito di Stefania Orlando. Poco dopo ad intervenire è stato proprio Simone Gianlorenzi, che ha voluto spiegare la sua posizione. Andiamo a leggere le sue parole…