1 GF Vip: nei giorni scorsi Stefania Orlando ha chiesto a Tommaso Zorzi di litigare per finta? L’influencer fa una rivelazione (VIDEO)

Quanto accaduto questa notte tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ha lasciato strascichi importanti tra i due. La conduttrice si è detta risentita del comportamento dell’influencer con Dayane Mello. Zorzi e la modella non sono mai andati d’amore e d’accordo per via di alcune incomprensioni, ma non hanno mai litigato. Tommaso ha spesso detto di trovarsi bene con lei a far baldoria e che prende la Mello per quello che è senza troppe pretese, poiché a suo dire quest’ultima ha un carattere molto particolare. Questo l’ha quindi spinto a ballare con Dayane, provocando la rabbia di Stefania Orlando.

Nella mattinata odierna lo scontro tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sembra essere l’argomento del giorno. Durante la colazione, ad un certo punto, l’influencer ha fatto una strana rivelazione a Cecilia Capriotti. Il giovane milanese ha confessato che Stefania a Capodanno, dopo aver visto la clip della loro lite, avrebbe chiesto a Tommaso di proseguire su questa linea anche nei giorni successivi. Tommaso Zorzi non è parso d’accordo con lei, che a seguire ha ritrattato. Ma ecco la confidenza di Tommaso a Cecilia:

“Ma senti ti va se questa settimana litighiamo, se facciamo finta. Io le ho detto ‘guarda, queste cose non le faccio’. E le ho pure detto che io a litigare con lei ci rimango male veramente. Mezz’ora dopo di là mi fa ‘quello che ti ho detto prima, lascia perdere, non ti preoccupare’. L’ha detto anche a te?”, ha detto Tommaso Zorzi svelando quanto accaduto alcune settimane fa con Stefania Orlando.

A quanto pare, però, una richiesta simile Stefania Orlando l’avrebbe fatta anche a Cecilia Capriotti, per poi dire anche a lei si trattasse solo di uno scherzo. Poco dopo Tommaso Zorzi si è trovato a parlare di questo con Samantha de Grenet: “Diceva di litigare per avere le clip. Io ste cose non le faccio, amore. Ora capisco perché prende il pretesto (…) Io non ci sto così, perché dovrei starci male se lei sta facendo finta? Però mi parlerà lei, perché lo faccio sempre io”, ha continuato Tommaso a proposito di Stefania Orlando.

Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta 😦



Ora capite quando per una piccola cosa detta sulle nomination da Dayane, Cecilia e Stefania l’hanno fatta diventare enorme senza motivo?

Volete cominciare a seguire questo programma con obiettività? #GFVIP #tzvip pic.twitter.com/Awm4sbS1Sr — estreghetta (@_heysestra) January 10, 2021

Questa dinamica tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, probabilmente, in tanti non se l’aspettavano. I quesiti ora sono tanti: Stefania avrà chiesto davvero a Tommaso di litigare per finta? La conduttrice come reagirà nello scoprire che l’influencer ha fatto questa rivelazione su di lei? L’amicizia tra i due potrebbe essere davvero a rischio al GF Vip!