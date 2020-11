1 Dopo che Stefania Orlando non ha potuto incontrare suo marito al Grande Fratello Vip 5, il web entra in rivolta e prende le parti della conduttrice

Serata intensa nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo aver assistito al faccia a faccia tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma, a finire al centro dell’attenzione è stata Patrizia De Blanck. La Contessa ha infatti avuto un confronto col marito di Stefania Orlando, che l’ha duramente attaccata. La gieffina infatti spesso ha sparlato della conduttrice, avendo con lei dei duri scontri.

Solo dopo il faccia a faccia, la Orlando è venuta a conoscenza dell’accaduto e a quel punto ha chiesto di poter incontrare, anche solo per un minuto, suo marito. Ciò nonostante gli autori del Grande Fratello Vip 5 non hanno concesso alla conduttrice questo privilegio, e a quel punto Stefania è scoppiata in lacrime.

Il web nel mentre è entrato letteralmente in rivolta, e gli utenti hanno così preso le parti di Stefania Orlando. Questi alcuni dei commenti su Twitter:

Il mio cuore ha fatto crack 💔 #GFVIP

pic.twitter.com/z3kH0wb8f5 — La Belle Addormentata nel divano🍎🍄 (@freetonevertob1) November 13, 2020

Stefania Orlando mentre le vietavano di vedere il marito, già entrato in casa due minuti prima per parlare con la contessa…

NON VI COSTAVA NULLA, MI SI SPEZZA IL CUORE💔💔

#gfvip pic.twitter.com/XSNVhKcJcp — gossippandosultrash (@ilmegliodelgoss) November 13, 2020

Il pianto di Stefania, è stato anche il mio. Devi essere forte, noi siamo qui, sempre per te @stefyorlando 🤍 #gfvip pic.twitter.com/Y38fVYMhL7 — Dálila (fan account) (@dalila_borda) November 13, 2020

ALFONSO SIGNORINI 13.11.2020 HA FATTO PIANGERE QUEEN STEFANIA ORLANDO…CARO MIO QUESTA È GUERRA. VERGOGNA #GFVIP pic.twitter.com/s3Yf2ZORAm — ARIETE.ASCENDENTE.ESAURITO (@TiamoZorzi) November 13, 2020

Che nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 5 arrivino nuove sorprese per la Orlando?