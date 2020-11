1 GF Vip: nel pomeriggio Stefania ringrazia i fan che urlano da fuori per lei. Patrizia De Blanck la offende. Il video del momento

Non volano solo aerei sopra la Casa del GF Vip. Spesso capita infatti che alcuni fan, familiari o amici vadano fuori gli studi di Cinecittà per urlare un messaggio di supporto ai propri beniamini. È il caso di Stefania Orlando che quest’oggi ha ricevuto una bella sorpresa, poco gradita però da Patrizia De Blanck, che l’ha poi offesa.

Qualcuno infatti ha avuto la brillante idea stamattina di andare fuori dalla Casa per dare il suo supporto a Stefania Orlando. Apprese quelle parole, la showgirl, che ha già ricevuto un aereo per il suo nuovo singolo e non solo, ha avuto una reazione più che lecita.

La Orlando si è lasciata andare ad un grido di ringraziamento e si è subito ricomposta: “Scusate. Dovevo farlo perché è la terza volta”.

L’atteggiamento di Stefania Orlando, però, ha terribilmente irritato la Contessa Patrizia De Blanck, che l’ha offesa: “Eccola là… la str**za!”. Enock Barwuah, seduto lì accanto a lei, non ha proferito parola.

iconica stefania che dice “scusate🐍dovevo🐍farlo🐍perché🐍è la🐍terza🐍volta” e li fa schiattare tutti compresa la vecchia stronza #gfvip pic.twitter.com/GqDO9T7B8r — giusy🐍 (@gvccixgigi) November 11, 2020

Patrizia De Blanck forse sperava di non essere sentita o ripresa, si è lasciata scappare questa offesa contro Stefania Orlando. Ma sarà finita così? Continua…