Stefania Orlando viene pesantemente insultata da una fan di Zeudi, lei non ci sta e replica a tono

Dopo aver manifestato la sua vicinanza ad Helena Prestes, Stefania Orlando è stata pesantemente insultata da una fan di Zeudi Di Palma. Non è tardata ad arrivare così la replica della conduttrice.

Stefania Orlando replica a tono

Chi segue il Grande Fratello sa bene che all’interno della casa Stefania Orlando non ha mai nascosto la sua simpatia per Helena Prestes, al punto che tra le due è nato anche un bel legame. Pochi giorni fa però la conduttrice è stata definitivamente eliminata dal reality show ed è così tornata alla sua vita di sempre. Anche al di fuori del programma tuttavia l’ex gieffina non ha mai smesso di supportare e di sostenere la modella, scatenando però l’ira delle Zelena, le fan di Zeudi Di Palma.

Il fandom infatti non ha ben preso la vicinanza di Stefania ad Helena e così alcune utenti hanno iniziato ad insultarla pesantemente, andando a toccare anche la sua sfera intima e privata. Solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa di gravissimo, che ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando una fan ha offeso in maniera ignobile la Orlando, affermando: “Una cosa bella c’è, che non sentirà mai il profumo della pelle di un figlio. È stata ed è marcia dentro”.

A quel punto non è tardata ad arrivare la replica di Stefania Orlando. La conduttrice, non facendosi abbattere da questi commenti beceri, ha dichiarato: “Pensa fare figli e ritrovarli a scrivere queste st**nzate su X. E questi sarebbero i fan di Zeudi? Annamo bene”.

Dopo aver letto la replica della Orlando, l’utente in questione ha pensato prontamente di cancellare il suo post. Tuttavia ormai era troppo tardi. Lo screen ha infatti iniziato a fare il giro del web e in molti hanno preso le parti di Stefania. Anche diverse fan Zelena hanno preso le distanze dall’accaduto e hanno invitato la conduttrice a non fare di tutta l’erba un fascio.