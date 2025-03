In queste ore Chiara Ferragni ha postato un video sui suoi social in cui parla di relazioni tossiche. Non è tardato ad arrivare un commento su Fedez e così l’influencer è stata costretta a replicare.

La replica di Chiara Ferragni

È trascorso più di un anno da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno messo fine al loro matrimonio, prendendo così strade diverse. In questi mesi dunque, poco a poco, l’imprenditrice digitale ha cercato di rialzarsi e di voltare pagina e a oggi sembrerebbe aver finalmente ritrovato il sorriso. L’influencer ha anche una nuova relazione, con Giovanni Tronchetti Provera, e pare che tra i due tutto stia procedendo a meraviglia. In queste ore però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Tutto è iniziato quando Chiara ha condiviso un video sui suoi social, in cui ha parlato di relazioni tossiche. Prendendo ad esempio la bellissima storia d’amore tra Selena Gomez e Benny Blanco, la Ferragni ha dichiarato: “Il modo in cui lui la fa sentire amata è pazzesco e bellissimo. Auguro a tutte le persone di avere sempre rapporti simili a quello. Sono stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli st**nzi disumani che le trattano di m**da”.

A commentare il video sono stati così diversi fan, tuttavia ad attirare l’attenzione è stata in particolare un’utente, che ha tirato in ballo il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez affermato: “Anche te e Federico sembravate innamorati e invece…”. A quel punto non è tardata ad arrivare la replica dell’influencer, che prontamente ha dichiarato: “Io parlo per me stessa ed ero veramente innamorata”.

Lo scambio di battute naturalmente non è passato inosservato e le dichiarazioni della Ferragni hanno fatto in breve il giro del web. A oggi intanto Chiara è concentrata sulla sua nuova vita e di certo è riuscita a lasciarsi il passato alle spalle.