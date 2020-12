2 Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più vicini! Arriva il bacio sotto le coperte? Il video che fa discutere

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più vicini! Vigilia di Natale decisamente speciale per i due concorrenti del Grande Fratello Vip che si sono appartati per diverso tempo in giardino. I Prelemi, questo il nome con cui vengono chiamati dai fan, si sono poi nascosti sotto un plaid e si sono lasciati andare a delle coccole piuttosto prolungate. Immediato il sospetto da parte di numerosi seguaci del GF Vip: c’è stato un bacio tra i due?

La risposta dovrebbe essere negativa, ma è indubbio che il loro rapporto sia evoluto rispetto a qualche giorno fa. La Salemi infatti ha a lungo dichiarato di voler vivere il suo secondo GF Vip da sola e di non voler più lasciarsi andare ad una storia d’amore, come successe con Francesco Monte. Giulia ci ha poi sempre tenuto a prendere le distanze da Pierpaolo ogni qualvolta è stata tirata in ballo in puntata come “terzo incomodo” tra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha ripetuto più volte di vedere Pretelli solo come un amico speciale e gli ha consigliato di vivere liberamente il suo Grande Fratello.

A mettere poi in crisi la “persiana” sono stati diversi fan di Pierpaolo Pretelli. Più volte alcune seguaci del ragazzo (e appassionate della sua storia/non storia con Elisabetta) si sono appostate fuori la casa di Cinecittà e gli hanno consigliato di stare lontano da Giulia. La Salemi è sembrata molto scossa dall’accaduto e ha minacciato di prendere le distanze da Pierpaolo.

Ora però qualcosa sembra cambiato. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono sicuri che, entro Capodanno, avverrà il bramato bacio tra i due. Le loro previsioni si avvereranno?

