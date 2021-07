1 Reunion tra Stefania Orlando e i Prelemi

Sono passati alcuni mesi ormai da quando Stefania Orlando e i Prelemi (la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi) hanno terminato la loro esperienza al Grande Fratello Vip 5. I tre tuttavia sono ancora oggi tre degli ex gieffini più amati dell’ultima edizione, e sono a migliaia i fan che li seguono con fedeltà. Proprio per la conduttrice in questi giorni è arrivata un’importante novità. A settembre infatti Stefania farà parte del cast di Tale e Quale Show, e senza dubbio ne vedremo delle belle. Pierpaolo invece da qualche settimana ha lanciato il suo nuovo singolo, L’estate più calda, che sta facendo ballare l’Italia intera. Nel mentre si mormora anche che Pretelli possa avere a sua volta una chance di partecipare al talent show di Rai 1, che anche quest’anno vedrà la conduzione di Carlo Conti.

Come se non bastasse i Prelemi sono ancora innamoratissimi, e tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra i due. La coppia infatti si mostra felice e complice sui social, e nulla sembrerebbe scalfire la felicità dei due. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha riportato i tre ex gieffini al centro dell’attenzione mediatica del web. Ma vediamo cosa è accaduto.

A sorpresa nella giornata di ieri sui social abbiamo assistito alla reunion post Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e i Prelemi. La conduttrice e la coppia si sono mostrati insieme in allegria, facendo intendere come dopo la fine del reality sia nata una bella amicizia. Naturalmente il momento è stato testimoniato sui profili dei tre ex gieffini, e gli utenti a quel punto sono del tutto impazziti.

Reunion tra Stefania Orlando e i Prelemi. pic.twitter.com/TFr9gsSa05 — disagiotv (@disagio_tv) July 20, 2021

Nel mentre qualche giorno fa si è mormorato che la Orlando avesse rifiutato il ruolo di opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia Stefania ha fatto chiarezza sulla situazione, svelando quello che è accaduto in realtà. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.