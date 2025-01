Al Grande Fratello durante una chiacchiera, un gieffino ha rivelato ai suoi compagni di essere uno dei discendenti della Corona inglese. Ecco le sue parole e il racconto inedito da parte del concorrente nel reality show.

Grande Fratello, la rivelazione del gieffino sulle sue origini

Stasera su Canale 5 va in onda una scottante puntata del Grande Fratello dove saranno presi dei provvedimenti disciplinari, non mancheranno colpi di scena e non solo! Come spesso capita, tra un racconto e un altro, ex gieffini e concorrenti ancora in gioco si lasciano andare spesso ai più disparati racconti. Tommaso Franchi, per esempio, in questi giorni ha sorpreso tutti.

In chiacchiera in piscina con Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Javier Martinez, l’idraulico senese ha rivelato di essere uno dei discendenti della famiglia reale inglese. I suoi coinquilini all’ascolto sono stati increduli, così come il pubblico all’ascolto. Nessuno di certo si aspettava un racconto del genere da parte del concorrente del Grande Fratello. Ecco le sue parole:

“La mamma è più ganza dal punto di vista della vita no? Lei è sangue inglese. Poi la mia nonna è discendente dalla famiglia reale. La famiglia di mia mamma è di sangue reale, discende dalla Corona inglese. Quando c’è il cambio di corona e muore la regina viene fatto un mega libro con tanti discendenti”.

Una rivelazione da parte di Tommaso Franchi che è stata fatta non solo alle sue compagne, ma anche in confessionale, da com’è stata montata la clip mandata in onda durante il GF Daily, spazio dedicato al Grande Fratello su La5:

“Non è che siamo due. In questo libro grosso tra le pagine c’è anche scritto Tommaso Franchi, figlio di Ginevra Franchi e Giacomo Franchi. Sì, i discendenti di Guglielmo il Conquistatore”, ha raccontato Tommaso Franchi al Grande Fratello.

Un racconto inedito questo che ci ha regalato Tommaso Franchi al Grande Fratello. Voi conoscevate questo dettaglio del gieffino?