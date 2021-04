1 Stefania Orlando bacchetta i naufraghi

A Casa Chi, come ormai di consueto, si parla di Isola dei Famosi e stavolta a discuterne è tornata Stefania Orlando, grande protagonista dell’ultima edizione del GF Vip. La bionda showgirl, prima di rivelare i suoi naufraghi preferiti, ne ha bacchettato qualcuno, come già accaduto nei confronti di Elisa Isoardi.

Tra i tanti argomenti affrontati, ad esempio, la questione Fariba Tehrani, presa di mira da gran parte del gruppo. Vediamo cosa ne pensa Stefania. Di seguito la trascrizione del suo discorso gentilmente riportata da Blog Tivvù: “Fariba è un personaggio che divide molto ed a me piace perché crea molte dinamiche. Riesce a mantenere la sua educazione nonostante venga maltrattata dal gruppo”.

Se ha riservato parole al miele per Fariba, Stefania Orlando ha bacchettato alcuni naufraghi per gli atteggiamenti avuti nei confronti della concorrente:

“Io ho visto persone tipo Valentina Persia che le dicono di stare zitta facendole il verso e prendendola in giro. Ho visto Gascoigne fare un gesto veramente brutto durante le nomination. L’ho vista interagire con persone che hanno avuto atteggiamenti aggressivi ma lei ha mantenuto l’educazione ed io solo per questo la premierei. Gilles Rocca? È sicuramente divisivo. Molto competitivo ma non lo vedo leader. Lui ci crede molto ma non ci credono i compagni”.

Per tornare poi sull’argomento della Persia, dopo aver osservato per bene vari comportamenti, Stefania Orlando ha detto la sua: “Valentina Persia? Io con una così… lei è una grandissima artista e una comica che mi è sempre piaciuta molto. Ci sta credendo molto ma secondo me non tira fuori un lato più dolce (se ce l’ha). Lei è sempre molto aggressiva e sulla difensiva. Non ho ancora visto il suo lato sensibile, dolce e materno. La vedo sempre inca****a”.

Ha concluso. Già a pochi giorni dall’inizio de L’Isola dei Famosi, Stefania Orlando aveva espresso le sue preferenze, ma ora le cose saranno cambiate? Scopriamolo insieme….