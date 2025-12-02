L’attore rivela dettagli inediti sulla sua storia con la cantante francese: “Con lei ero davvero felice”. E il pubblico si…

L’attore rivela dettagli inediti sulla sua storia con la cantante francese: “Con lei ero davvero felice”. E il pubblico si infiamma

Un ricordo che resiste al tempo

A più di dieci anni dalla separazione, Johnny Depp continua a parlare di Vanessa Paradis con un affetto che sorprende e commuove. Durante una recente intervista in Giappone, mentre presentava la sua mostra d’arte A Bunch of Stuff, l’attore ha raccontato di conservare “solo ricordi incredibili” della loro lunga relazione. Un legame che, a suo dire, gli ha regalato alcuni dei momenti più felici della sua vita.

Il colpo di fulmine che cambiò tutto

Depp ha ricordato con vivida nostalgia il giorno in cui si innamorò di Vanessa. Era il 1998, nella hall di un hotel a Parigi, durante le riprese de La Nona Porta. Racconta di aver visto prima la sua schiena, poi il suo volto, e quell’istante gli fece capire che la sua vita da single era finita. Un incontro che definisce quasi magnetico, impossibile da spiegare, ma potente abbastanza da unirli per 14 anni.

Gli anni della serenità e della famiglia

Dalla loro storia sono nati Lily-Rose nel 1999 e Jack nel 2002, anni che Depp ricorda come i più intensi e autentici. Mentre Vanessa era spesso in tour, lui si dedicava completamente al ruolo di padre, trovando in quella routine familiare una felicità semplice e stabile. Lo stesso nome dell’album Bliss di Paradis, uscito nel 2000, è per Depp il riflesso perfetto dell’armonia vissuta insieme.

Il luogo in cui si è sentito davvero a casa

Secondo l’attore, il sud della Francia — dove hanno cresciuto i figli — è stato l’unico posto in cui abbia mai percepito un vero senso di casa. Non uno dei tanti set internazionali, non Hollywood: ma quella vita tranquilla condivisa con Vanessa e i bambini. Un sentimento che, nonostante la fine della relazione nel 2012, sembra non essersi mai spento.

Una storia chiusa, ma mai dimenticata

Sebbene entrambi abbiano preso strade diverse, la dolcezza con cui Depp parla di Vanessa Paradis rivela quanto profondo sia rimasto quel legame. Un amore che oggi ricorda senza rimpianti, ma con la consapevolezza che quegli anni hanno costruito una parte fondamentale della sua vita.