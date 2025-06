In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Stefano Accorsi. Il celebre e amato attore ha infatti sfoggiato sui social un fisico perfetto e ha così infiammato il web.

Il post di Stefano Accorsi infiamma il web

Uno dei nomi più amati e seguiti del cinema italiano è senza dubbio quello di Stefano Accorsi. Con il passare degli anni il celebre attore è entrato nel cuore del grande pubblico e ha preso parte a numerosi progetti di successo. Non tutti sanno che proprio in queste settimane il protagonista de Le fate ignoranti è impegnato con le riprese del nuovo film firmato Gabriele Muccino. Le registrazioni si stanno svolgendo tra Tangeri, in Marocco, e Roma e a far parte del cast, oltre allo stesso Accorsi, ci sono grandi nomi del cinema, da Miriam Leone, a Claudio Santamaria, fino ad arrivare a Carolina Crescentini.

Attualmente non conosciamo ancora la trama di questo progetto, tuttavia la pellicola, come è stato rivelato in una nota, esplorerà le relazioni umane, in particolare quelle tra donne e uomini, madri e figlie, e gli intrecci tra amori e delusioni. In attesa di scoprire come stavolta Muccino stupirà il pubblico, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Proprio Stefano Accorsi ha infatti postato una foto sui suoi social in cui sfoggia un fisico scolpito e perfetto. L’attore, che come annunciato si trova a Tangeri per le riprese del nuovo film che lo vedrà protagonista, ha poi affermato: “Film che vai, corpo che trovi”. Lo scatto nel mentre ha iniziato a fare il giro della rete e in breve ha infiammato il web.

Non sono mancati intanto decine di apprezzamenti per Accorsi, che nel mentre è pienamente concentrato su questo nuovo progetto. Attualmente non è ancora chiaro quando la pellicola verrà rilasciata, ma di certo prossimamente ne sapremo di più in merito.