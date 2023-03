NEWS

Nicolò Figini | 6 Marzo 2023

Belen Rodriguez

Nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano?

A quanto pare i fan della coppia composta da Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono accorti di alcuni indizi che indicherebbero una nuova crisi tra i due innamorati. Per alcuni giorni, infatti, non si sono mostrati in reciproca compagnia. Questo potrebbe non voler dire assolutamente nulla. Forse entrambi sono solo molto impegnati con i rispettivi progetti lavorati e non hanno molto tempo da passare l’uno con l’altra.

Un altro segnale è derivato dal fatto che mancassero i like alle rispettive fotografie, nonostante entrambi si seguissero ancora su Instagram. L’elemento che, però, ha dato maggiormente da pensare è stato quando Stefano De Martino si è fatto vedere da solo alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Tutto ciò ha spinto diversi utenti a chiedersi se tra loro ci fosse aria di tempesta oppure no.

A mettere pace tra i follower è stato uno scatto pubblicato di recente dal conduttore televisivo. Nelle sue Instagram Stories, come riporta anche il sito Gossip e TV, ha pubblicato una foto di Belen Rodriguez mentre da una finestra guarda pensierosa il lago di Como. Questo, perciò, dovrebbe mettere a tacere i rumor sul loro conto. I due sono più innamorati che mai.

Qualche mese fa proprio Belen aveva parlato dei motivi che li aveva spinti alla separazione in precedenza:

“Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere“.

Seguiteci per tante altre news.