In questi giorni si vocifera che Stefano De Martino sbarcherà in prima serata su Rai 1. Mentre si pensa a un prolungamento di Affari Tuoi rispetto alla data di fine stagione! Cosa è emerso.

Stefano De Martino in prima serata su Rai 1

Oltre al curioso retroscena inedito su Stefano De Martino contattato per la conduzione di Avanti Un Altro e gli ottimi ascolti che continua a macinare, sembra che le novità per il conduttore non siano finite.

La fortunata edizione di Stasera Tutto è Possibile così come quella di Affari Tuoi, potrebbe riservare delle altre belle notizie per Stefano De Martino. Uno dei volti di punta di casa Rai, in poco tempo ha conquistato il pubblico e quindi perché non concedergli una prima serata sul primo canale?

Secondo quanto emerso pare che Affari Tuoi possa sbarcare in prima serata, così come avvenuto per L’Epifania, durante la serata di venerdì 2 maggio. Potrebbe trattarsi di una “prova” per quel che sarà il futuro, dato che con molta probabilità semmai dovesse lasciare Stasera Tutto è Possibile come si vocifera, per Stefano De Martino è già pronto un nuovo programma in prima serata.

Nell’attesa però come si legge su Fanpage.it c’è l’idea di portare il game show in prima serata per un nuovo speciale appuntamento.

Affari Tuoi si allunga? I rumor

A quanto pare però la prima serata del 2 maggio non sarebbe l’unica novità che coinvolge Stefano De Martino. Pare infatti che anche per Affari Tuoi ci sarebbero delle notizie interessanti. La fine della stagione con il programma dei pacchi pare sia prevista per il 1 giugno.

Secondo voci di corridoio, come appreso da Fanpage.it, sembrerebbe che la Rai sia intenzionata a mettere sul piatto circa 20 puntate in più per arrivare alla chiusura alla fine del mese di giugno.

Questo dunque permetterebbe a Stefano De Martino di rimandare le sue vacanze e garantirebbe al contempo maggiori ascolti alla rete. Dall’altra parte qualcuno teme possa rivelarsi controproducente, visto quanto di buono fatto. Vedremo però quali saranno poi effettivamente le mosse da parte di Rai 1 con Affari Tuoi.