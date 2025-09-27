In questi giorni sono emersi numerosi pettegolezzi su Stefano De Martino e l’ex Gilda Ambrosio, riportati dal settimanale Gente. L’accaduto ha fatto esplodere nuovamente il gossip, ma ecco come starebbero davvero le cose…

Il gossip su Stefano De Martino

Recentemente il settimanale Gente ha diffuso delle immagini di Stefano De Martino in compagnia della sua ex Gilda Ambrosio, con la quale ha mantenuto ottimi rapporti sebbene si sia spesso parlato di un ritorno di fiamma.

Questo quanto scritto dalla rivista a proposito di Stefano De Martino e di Gilda Ambrosio: “Ex fidanzata e ora amica speciale che, tra alti e bassi, gli è sempre stata accanto anche nei momenti bui. Forse lui non si aspettava l’arrivo dell’amica. Ma lei giunge quasi in contemporanea con il rider e, per fare una sorpresa al conduttore, si offre di consegnarli la cena al suo posto. Poi, sale e i due trascorrono la serata (forse la notte) insieme. A chiacchierare o altro, non si sa. Sicuramente a stare bene”.

Oggi Stefano De Martino in realtà è felice accanto a Caroline ed è quanto ha ribadito ulteriormente dopo i gossip il giornalista Gabriele Parpiglia su Affari Italiani.

Oltre a chiarire che il conduttore di Affari Tuoi è fidanzato e innamoratissimo, ha fatto sapere anche come la sua compagna in realtà non sia incinta come detto da alcuni recentemente. Peraltro sempre Gabriele Parpiglia ci ha tenuto a precisare a proposito della paparazzata su Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio:

“Quella sera l’uscita non era di coppia, ma erano in cinque. Tre uomini (Stefano con due amici) e Gilda più una sua amica. È vero: i due hanno avuto una relazione in passato, ma oggi sono ottimi amici. E quella sera sono andati in gruppo al concerto di Ghali. Caroline, non c’era perché era a Roma. Ma era al corrente di tutto”.

Peraltro il giornalista ha fatto presente che Gilda e la sua amica si sarebbero presentate sotto casa di Stefano De Martino, quando era già tardi e il concerto iniziato. Questo perché il presentatore era rientrato da Roma per dedicare poi il weekend al figlio Santiago. Per questo avrebbe detto a entrambe di entrare in casa. Poco dopo infatti si sarebbero visti uscire:

“I cinque poi insieme vanno al concerto, sotto gli occhi dei presenti e con stories Instagram che documentano il tutto. Finito il concerto, cena veloce e ognuno poi rientra nelle proprie case”.

Questa dunque sarebbe la verità che smentirebbe così i gossip che parlano di un presunto riavvicinamento tra Stefano De Martino e l’ex Gilda Ambrosio.