Ospite del podcast “Passa dal BSMT”, Stefano De Martino ha parlato del suo passato da ballerino: “Mio padre non voleva”.

Stefano De Martino sul suo passato da ballerino

In queste ore Stefano De Martino ha festeggiato gli ottimi ascolti di ieri (nonostante Amadeus e il Derby di Milano), ma sono emerse anche le sue prime dichiarazioni in una nuova intervista. Nel dettaglio facciamo riferimento al podcast “Passa dal BSMT” condotto da Gianluca Gazzoli.

Nel corso della chiacchierata Stefano De Martino ha affrontato diversi temi, tra cui il rapporto con suo padre. Nonostante in passato sia stato proprio lui a trasmettergli l’amore per la danza, che ha portato poi Stefano a tentare il tutto e per tutto ad Amici, il conduttore di Affari Tuoi ha confessato di avere avuto degli scontri con suo padre, per la decisione di voler iniziare la carriera da ballerino:

“Mio padre non voleva che io lo facessi. Perché? Diceva ‘guarda, l’ho testato sulla mia pelle, perdi il tempo’. Lui mi diceva che era una cosa meravigliosa ma che in cambio non mi avrebbe mai dato niente. Secondo il suo pensiero avrei potuto fare una vita di stenti e trovarmi sempre un altro lavoro. Per questo mi disse di lasciare perdere e dedicarmi ad altro”.

Sebbene il pensiero del papà di Stefano De Martino sia stato risoluto, quest’ultimo non si diede per vinto all’epoca tanto da fare qualsiasi cosa pur di convincerlo: “Mio padre non voleva assolutamente che io ballassi”, ha aggiunto ancora.

Tornando indietro negli anni, Stefano De Martino ha ricordagli gli interi pomeriggi passati a ballare e convincerlo che sarebbe stata quella la strada giusta. Il papà di Stefano infatti intendeva fargli capire che non sarebbe arrivato tutto così di punto in bianco, ma che sarebbero serviti dei sacrifici.

“In realtà è così, è molto difficile. Poi io sono stato molto fortunato. Io volevo farlo, avevo 10 anni e impedire una cosa del genere a quell’età è sempre difficile”, ha proseguito.

Se la carriera da ballerino non è poi proseguita, Stefano De Martino ha comunque saputo farsi valere e diventare oggi a essere uno dei volti di punta di Rai 1.