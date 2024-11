In questi anni si è spesso parlato di un presunto flirt che ci sarebbe stato tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi e solo di recente il gossip ha fatto nuovamente il giro del web. Adesso però a replicare ai pettegolezzi è stato lo stesso conduttore.

Stefano De Martino replica ai gossip

Nonostante i numerosi successi degli ultimi anni, spesso come sappiamo Stefano De Martino è anche finito al centro del gossip e della cronaca cosa. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, al presentatore partenopeo sono stati attribuiti diversi flirt, gran parte dei quali non sono mai stati confermati. Col passare del tempo si è anche parlato in diversi occasioni di una presunta storia che ci sarebbe stata tra Stefano e Alessia Marcuzzi. Solo di recente il pettegolezzo, che in passato era già stato smentito da parte dei diretti interessati, è tornato a far discutere il web e naturalmente la voce di corridoio non è passata inosservata.

Adesso dunque a rompere il silenzio su questo gossip è lo stesso Stefano De Martino. Nel corso di una lunga intervista per Il Corriere della Sera infatti il conduttore è nuovamente tornato sul presunto flirt che ci sarebbe stato con Alessia Marcuzzi e in merito, mettendo per l’ennesima volta a tacere le malelingue, ha affermato:

“Ogni mese ce n’è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni”.

Ancora una volta dunque Stefano De Martino ha smentito le dicerie sul suo conto. Attualmente intanto il presentatore sta continuando ad andare in onda con la fortunata edizione di Affari Tuoi, che anche quest’anno sta appassionando milioni di telespettatori. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate del game show di Rai 1? Non resta che attendere per scoprirlo.