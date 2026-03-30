Le voci su Stefano De Martino a Sanremo 2027 e sulle possibili co-conduttrici stanno iniziando a circolare con insistenza, alimentando curiosità e ipotesi sul possibile assetto della prossima edizione del Festival e sulle eventuali scelte di affiancamento alla conduzione.

Stefano De Martino a Sanremo 2027: indiscrezioni e foto che alimentano il dibattito

Una fotografia non ufficiale e poche anticipazioni hanno riacceso l’interesse attorno al futuro del Festival di Sanremo 2027. Secondo quanto emerso dal settimanale Gente, Stefano De Martino, subentrato a Carlo Conti, avrebbe già iniziato a muoversi dietro le quinte in vista della 77ª edizione della celebre kermesse musicale. Tra le prime ipotesi circolate, quella di affiancarsi a un gruppo di co-conduttrici di forte richiamo mediatico, così da costruire una squadra capace di attirare attenzione e pubblico.

Stefano De Martino a Sanremo 2027: spuntano le possibili co-conduttrici

Le speculazioni si concentrano in particolare su due figure molto note della televisione italiana: Francesca Fagnani e Maria De Filippi. A far nascere il dibattito è stato uno scatto pubblicato dal settimanale Gente, che le ritrae insieme durante una passeggiata a Villa Ada, nella zona nord di Roma. L’immagine, apparentemente spontanea, ha colpito per la complicità tra le due, spingendo molti a ipotizzare possibili collaborazioni future, anche se non si escludono altri motivi legati a impegni televisivi differenti. Secondo quanto riportato, la conversazione tra le due potrebbe essere collegata anche ad altri format televisivi. Tra le ipotesi circolate figurano un possibile ritorno con Belve o un eventuale coinvolgimento nello show Amici. Tuttavia, lo scenario che continua a suscitare maggiore interesse resta quello legato al Festival di Sanremo, considerato il contesto più prestigioso e mediaticamente rilevante.

Stefano De Martino con Maria De Filippi e Francesca Fagnani? Un possibile trio per il 2027

Per Fagnani si tratterebbe di una conferma, avendo già partecipato al Festival nel 2023 e nella recente edizione con la serata dei duetti. Per De Filippi, invece, sarebbe un ritorno dopo circa dieci anni dall’esperienza del 2017. Il magazine diretto da Umberto Brindani ha commentato l’ipotesi definendola così: “Sarebbe davvero un trio delle meraviglie dal successo assicurato”. Per ora si tratta soltanto di voci, ma l’attesa attorno alla prossima edizione è già iniziata.