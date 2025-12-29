News | Programmi | Televisione
Stefano De Martino, lo spettacolo teatrale Meglio Stasera arriva in tv
Dove vedere lo spettacolo di De Martino
Meglio Stasera! Quasi one man show, lo spettacolo teatrale di Stefano De Martino, arriva per la prima volta in tv. Ecco quando e dove vederlo.
Stefano De Martino torna in tv con Meglio Stasera
Non si arresta il successo di Stefano De Martino. Da quasi un anno e mezzo infatti il conduttore partenopeo ha preso il comando di Affari Tuoi, portando il celebre game show a raggiungere ascolti da capogiro, come non se ne vedevano da anni. Sera dopo sera così il presentatore entra nelle case degli italiani e tiene compagnia al grande pubblico Rai, tra risate, colpi di scena e tantissime emozioni. In queste ore, come se non bastasse, la rete pubblica ha annunciato un nuovo progetto che vede protagonista proprio De Martino.
Come in molti sapranno, tra il 2024 e il 2025 Stefano ha girato l’Italia intera con lo spettacolo teatrale Meglio Stasera! Quasi one man show. Nel corso dello show, scritto e diretto proprio dal conduttore, il presentatore ha raccontato la sua storia al pubblico con grande sincerità, tra comicità, musica e anche danza. Partendo dall’infanzia, De Martino ha parlato della sua vita privata e dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, menzionando anche l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Non sono mancati anche simpatici aneddoti inediti, che hanno strappato un sorriso a tutti i presenti.
LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, Olly pronto a tornare sul palco del Festival
Adesso lo spettacolo teatrale di Stefano De Martino arriva in tv e di certo già in molti si stanno già chiedendo dove guardare show. Ma quando e dove sarà possibile vedere Meglio Stasera? Lo spettacolo da lunedì 29 dicembre è disponibile su RaiPlay.
Per godersi lo spettacolo di De Martino sarà sufficiente accedere alla piattaforma streaming, tramite sito o app.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.