Meglio Stasera! Quasi one man show, lo spettacolo teatrale di Stefano De Martino, arriva per la prima volta in tv. Ecco quando e dove vederlo.

Stefano De Martino torna in tv con Meglio Stasera

Non si arresta il successo di Stefano De Martino. Da quasi un anno e mezzo infatti il conduttore partenopeo ha preso il comando di Affari Tuoi, portando il celebre game show a raggiungere ascolti da capogiro, come non se ne vedevano da anni. Sera dopo sera così il presentatore entra nelle case degli italiani e tiene compagnia al grande pubblico Rai, tra risate, colpi di scena e tantissime emozioni. In queste ore, come se non bastasse, la rete pubblica ha annunciato un nuovo progetto che vede protagonista proprio De Martino.

Come in molti sapranno, tra il 2024 e il 2025 Stefano ha girato l’Italia intera con lo spettacolo teatrale Meglio Stasera! Quasi one man show. Nel corso dello show, scritto e diretto proprio dal conduttore, il presentatore ha raccontato la sua storia al pubblico con grande sincerità, tra comicità, musica e anche danza. Partendo dall’infanzia, De Martino ha parlato della sua vita privata e dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, menzionando anche l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Non sono mancati anche simpatici aneddoti inediti, che hanno strappato un sorriso a tutti i presenti.

Adesso lo spettacolo teatrale di Stefano De Martino arriva in tv e di certo già in molti si stanno già chiedendo dove guardare show. Ma quando e dove sarà possibile vedere Meglio Stasera? Lo spettacolo da lunedì 29 dicembre è disponibile su RaiPlay.

Per godersi lo spettacolo di De Martino sarà sufficiente accedere alla piattaforma streaming, tramite sito o app.

