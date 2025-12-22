Il conduttore Rai mostra per la prima volta il suo appartamento milanese, tra design ricercato e tocchi personali

Stefano De Martino apre le porte della sua nuova casa milanese

Dopo mesi di anticipazioni sui social, Stefano De Martino ha finalmente mostrato gli interni del suo nuovo appartamento a Milano. Il conduttore, impegnato settimanalmente a Roma per Affari Tuoi, ha scelto di trasferirsi a Milano senza allontanarsi dal figlio Santiago, che visita ogni weekend.

Tra Milano, Roma e Napoli: le case del conduttore

Nonostante gli spostamenti continui, Stefano alterna residenze in affitto a Milano e Roma, mentre a Napoli, città natale, possiede una villa a Posillipo con accesso diretto al mare. La passione per il design emerge in ogni abitazione, anche quando si tratta di case in affitto, e il nuovo appartamento milanese non fa eccezione.

Gli interni: stile deciso e materiali naturali

Il soggiorno è il cuore della casa. Accogliente, ospita un grande tavolo da otto persone con sedie di design. La parete attrezzata, chiusa da ante in legno, integra la televisione e lascia in vista gli altoparlanti, creando un mix tra estetica vintage e stile moderno. Dominano tonalità forti come marrone, blu e grigio antracite, mentre le pareti e le tende bianche bilanciano l’ambiente.

Tocchi di atmosfera

All’ingresso, un elegante albero di Natale illuminato esclusivamente da luci, aggiunge un tocco festivo senza appesantire lo spazio.