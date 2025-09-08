A distanza di pochi giorni dall’uscita di Piazza San Marco, Annalisa e Marco Mengoni si posizionano alla numero 1 nella classifica dei singoli più ascoltati della settimana su Spotify.

Annalisa e Marco Mengoni dominano con Piazza San Marco

Questo che sta per iniziare sarà un autunno ricco di impegni per Annalisa. Dopo il successo di Maschio, che ha fatto cantare il pubblico per tutta l’estate, la cantante sta per lanciare il suo nuovo album di inediti, intitolato Ma io sono fuoco. Il disco arriva a due anni dal fortunato E poi siamo finiti nel vortice, che ha regalato alla Scarrone una popolarità senza precedenti. Come se non bastasse a novembre inizierà un nuovo tour di palasport, che porterà l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi in giro in tutta Italia.

In attesa di scoprire come l’artista ligure ci stupirà, pochi giorni fa è stato rilasciato il singolo Piazza San Marco, in duetto con Marco Mengoni. Il brano è una ballad intensa e intima, che ha già convinto a pieno i fan. In merito a questa collaborazione, la cantante ha rivelato: “Questa collaborazione nasce perché io un giorno faccio una telefonata di tipo 7 ore a Marco dicendogli che questa canzone potevo cantarla solo insieme a lui. Marco è il mio confidente, colui che ascolta, colui che c’è e che rimane”.

Nel mentre Piazza San Marco è già diventata una hit e in queste ore Annalisa e Marco Mengoni si sono posizionati al primo posto della classifica dei singoli più ascoltati della settimana su Spotify. Il brano ha infatti totalizzato 458.975 streams e di certo nelle settimane a venire arriveranno tanti altri riconoscimenti.

La Scarrone e Mengoni nel frattempo si godono il successo che Piazza San Marco sta avendo e ad entrambi gli artisti facciamo un enorme in bocca al lupo.