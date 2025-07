“Dopo 50 film mi chiedono ancora del Grande Fratello”, ha raccontato Luca Argentero in una recente intervista. Poi ha ammesso: “Mi sconsigliarono di fare il giudice ad Amici, ma…”

Luca Argentero torna a parlare del GF

Nonostante le alte temperature e l’estate in corso, le notizie non vanno mai in vacanza. Tra un gossip e un altro a Il Giorno Magazine ha rilasciato un’intervista Luca Argentero. L’attore torinese con 20 anni di carriera alle spalle (mica pochi) ha parlato dei tanti successi portati, che ha ricordato così, con enorme orgoglio:

“Un successo clamoroso. Cinquanta film, una grazia inaspettata e incredibile”. Negli anni ha unito infatti continuità e quantità e non ha avuto momenti di pausa. Merito anche del pubblico, come da lui stesso sottolineato, che l’ha sempre seguito con affetto in tutte le sue esperienze.

Ha fatto tanto Luca Argentero e dopo tutti questi anni può reputarsi ampiamente felice e soddisfatto. Nonostante ciò, però, pare non riesca proprio a scrollarsi di dosso il Grande Fratello, avventura che gli ha permesso nel 2003 di farsi conoscere per la prima volta. Alla domanda se “si sente libero dallo stigma del GF”, ha così replicato:

“Non ho quella etichetta eppure una domanda viene sempre fuori invece di parlare dei 50 film fatti. Da allora c’è stato davvero di tutto, i miei progetti vanno da un’altra parte e il Grande Fratello dell’epoca non ha molto a che vedere con la trasmissione che c’è oggi”.

Nel corso degli anni peraltro, Luca Argentero ha ricordato anche che gli hanno sconsigliato alcuni progetti televisivi: “Mi dicevano che per un attore presentare Le Iene o fare il giudice da Amici erano scelte troppo pop. Oppure che non potevo pensare a un cinepanettone dopo aver lavorato per Özpetek o Placido”.

Luca Argentero però crede che ogni cosa abbia contribuito a “comporre una rotondità” ai suoi occhi. La cosa importante per lui è come si affrontano le cose, con rispetto e voglia di imparare, senza per forza dover pensare a progetti più o meno nobili. Ed è questa forse la vera chiave del suo enorme successo e apprezzamento del pubblico.