Al settimanale Chi Elisabetta Gregoraci ha ricordato una vecchia lite avuta con Alfonso Signorini nel 2009, dopo la rivelazione della gravidanza che lei stessa non aveva ancora annunciato per privacy.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Tra le pagine del settimanale Chi Elisabetta Gregoraci ha riportato alla luce una vecchia (e superata) lite avuta con Alfonso Signorini. Era il 2009 e la showgirl era legata a Flavio Briatore. La conduttrice, in dolce attesa, aveva mantenuto il massimo riserbo. Nessuno ne era ancora a conoscenza. La rivista, in quel periodo diretta proprio da Signorini però, ne aveva pubblicato la notizia a insaputa della Gregoraci.

A raccontarlo è stata proprio Elisabetta Gregoraci tra le pagine del giornale, spiegando che non è stato tutto rose e fiori con Chi. Ed è qui che ha rivelato della copertina, sottolineando che ne è consapevole anche Signorini di questo:

“Ancora oggi mi fa stringere un po’ il cuore. Ero incinta da pochissimo. Talmente poco che non l’avevo ancora detto neanche alla mia famiglia. Era un momento delicato e volevo tenere tutto per me ancora un po’. Ma la notizia arrivò lo stesso. Non fui io a dirla. Alfonso la venne a sapere e… niente. Il giorno dopo ero già in edicola. ‘Elisabetta è incinta!’ in copertina“.

Ma qual è stata la reazione avuta da Elisabetta Gregoraci in quel periodo dopo l’accaduto? Senza nascondersi dietro a un dito ha ammesso: “Ci rimasi malissimo. Avrei voluto che mi chiamasse e mi dicesse: «Eli, lo so. Posso raccontarla io, questa cosa, come abbiamo sempre fatto?»”.

Le cose però andarono diversamente e, di conseguenza, si ritrovò costretta a dare spiegazioni a tutti, senza averlo scelto lei. “Quelle sono le cose che ti fanno arrabbiare proprio perché ci tieni. Ma alla fine, il bene vero supera sempre tutto“, ha detto Elisabetta Gregoraci.

In seguito però Elisabetta Gregoraci ha chiarito il tutto con Alfonso Signorini, tant’è che poi l’ha convinta a partecipare alla quinta fortunatissima edizione del Grande Fratello Vip. Tutto quindi si sarebbe risolto nel migliore dei modi.