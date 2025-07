Questa sera, venerdì 4 luglio 2025, su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata dei Tim Summer Hits, lo show musicale registrato in Piazza del Popolo a Roma. Ecco la scaletta completa e l’ordine di uscita degli artisti protagonisti della serata.

Scaletta ordine uscita cantanti Tim Summer Hits

Tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, Roma torna a essere protagonista con quattro serate imperdibili dedicate ai successi del momento. A fare da cornice è ancora una volta Piazza del Popolo, teatro del Tim Summer Hits 2025, lo show che celebra le grandi voci della musica italiana e internazionale.

Anche quest’anno la conduzione dei Tim Summer Hits è affidata alla collaudata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu, che guideranno il pubblico attraverso esibizioni live, duetti inediti e momenti di puro spettacolo.

Ma chi salirà sul palco nella quarta e ultima puntata, in onda questa sera su Rai 1? L’ordine di uscita e dunque di esibizione non è ancora stato comunicato. Non sappiamo la scaletta del Tim Summer Hits, ma ecco gli artisti previsti in ordine alfabetico:

Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Finley e Nina Zilli, Ghali, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Ludwig e Sabrina Salerno, Michele Bravi e Mida, Nek, Nicolò Filippucci.

E ancora al Summer Hits presenti: Noemi, Planet Funk, Raf, Riki e Lorella Cuccarini, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Tananai, Tredici Pietro, Trigno.

Dove vedere in TV e streaming

l Tim Summer Hits dov’è possibile vederlo in TV e streaming? Registrato alcune settimane fa, arriva questa sera su Rai 1 con la sua quarta e ultima puntata.

L’evento musicale è trasmesso in chiaro sulla rete ammiraglia della Rai ma può essere seguito anche in streaming su RaiPlay.

Oltre alla messa in onda televisiva, il concerto è accompagnato dalla diretta su Rai Radio2, dove Carolina Di Domenico propone contenuti esclusivi e interviste dal backstage.

L’appuntamento conclusivo con lo show quindi è per oggi, venerdì 4 luglio 2025! Non perdetelo.