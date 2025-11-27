Il tg satirico di Antonio Ricci arriva in prima serata su Canale 5 con Greggio e Iacchetti alla conduzione

A gennaio “Striscia la Notizia” farà un passo importante. Per la prima volta, infatti, il celebre tg satirico andrà in onda in prima serata su Canale 5. Si tratta di un cambiamento significativo, pensato per offrire al pubblico un appuntamento speciale e molto atteso.

Cinque puntate evento con Greggio e Iacchetti

La nuova edizione sarà composta da cinque puntate speciali. Alla conduzione tornerà la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La loro presenza garantirà lo stile, il ritmo e l’ironia che il pubblico apprezza da sempre.

Una scelta condivisa tra Mediaset e Antonio Ricci

Il passaggio alla prima serata nasce da una decisione condivisa tra Mediaset e l’ideatore Antonio Ricci. L’obiettivo è quello di proporre una versione fresca e più ricca del programma, senza rinunciare alla sua identità.

Grazie a questa novità, Striscia la Notizia potrà raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Un’edizione rinnovata, ma fedele allo stile storico

La squadra di autori e tutta la produzione sono già al lavoro. L’edizione in arrivo offrirà contenuti inediti, servizi nuovi e momenti di satira molto attesi.

Nonostante il formato speciale, il programma manterrà i suoi codici narrativi, quell’ironia e quella leggerezza che lo hanno reso uno dei format più longevi della televisione italiana.

Con i suoi 37 anni di programmazione, “Striscia la Notizia” rimane un punto di riferimento assoluto del genere.