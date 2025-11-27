Alessia, la nuova corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, è intervenuta per fare chiarezza dopo i rumor di una sua presunta relazione con Raul Dumitras. Ecco cosa ha dichiarato sui social.

Uomini e Donne, la corteggiatrice è l’ex di Raul?

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne svelate da Lorenzo Pugnaloni hanno fatto molto parlare. Alessia, una delle corteggiatrici di Ciro Solimeno, ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan del programma.

La ragazza, già nota su TikTok per i suoi 358mila follower, è stata oggetto di diverse speculazioni dopo il suo ingresso nel dating show. Non solo perché pare che lei e Ciro si conoscano già. In particolare, i fan hanno cominciato a parlare di un possibile legame con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, la quale è stata tronista nella scorsa edizione di Uomini e Donne e aveva scelto proprio Ciro.

Nel momento in cui Alessia è apparsa a Uomini e Donne, numerosi utenti sui social hanno fatto notare una dubbia connessione tra lei e Raul Dumitras, alimentando voci su una loro presunta relazione passata. Le segnalazioni si sono fatte sempre più insistenti e non hanno lasciato indifferente la corteggiatrice.

Parla Alessia, la corteggiatrice di Ciro Solimeno

Tuttavia, la corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto chiarire subito la situazione, rispondendo a un commento su TikTok che le chiedeva della presunta relazione con Raul.

Con fermezza, Alessia ha dichiarato: “NO, io e questa persona NON SIAMO MAI stati insieme, poi se vi piace credere così ok. La mia smentita l’avete scritta qui in grassetto.”

Il commento di Alessia, corteggiatrice di Ciro a Uomini e Donne

Con queste parole, Alessia ha messo a tacere i rumors, precisando che non c’è mai stato alcun legame con l’ex fidanzato di Martina De Ioannon. Nonostante le voci siano circolate ampiamente, la corteggiatrice ha voluto sottolineare la verità, invitando i fan a concentrarsi sul presente e sul suo ruolo nel programma.

La vicenda ha alimentato ancora di più i pettegolezzi intorno a Uomini e Donne, ma Alessia sembra aver messo fine a una volta per tutte alle voci che la volevano legata all’ex di Martina. Vedremo ora come si evolverà il suo rapporto con Ciro Solimeno.

