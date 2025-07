Mediaset potrebbe riservarci l’ennesimo colpo di scena. La presenza di Striscia la Notizia nel palinsesto è sempre più in bilico e non figura nel documento ufficiale diffuso da PublItalia. Non tornerà nemmeno a novembre?

Striscia la Notizia sparisce dai palinsesti autunnali Mediaset

C’è un’assenza che fa parecchio rumore nella lista dei programmi diffusa da Publitalia per la prossima stagione autunnale di Canale 5. Spicca infatti la mancata presenza, nella lista di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci, in onda da oltre trent’anni, a quanto pare non figura nel documento ufficiale che illustra la politica commerciale dell’emittente per i mesi a venire.

Un segnale che alimenta dei sospetti su quello che potrebbe accadere. Striscia La Notizia quindi potrebbe davvero non tornare nemmeno a novembre? Oppure avrà il suo spazio come ogni stagione TV?

Il dubbio nasce in un momento di grande trasformazione per Mediaset, fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato del gruppo ha dichiarato l’intenzione di rinnovare l’offerta televisiva durante la presentazione dei palinsesti della rete, con programmi più moderni e coinvolgenti.

Il cambiamento è stato già anticipato nel corso dell’estate. Al posto di Paperissima Sprint, che è stato spostato su Italia 1, è arrivata La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e dalla showgirl Samira Lui. Mentre invece, nella fascia preserale, dal 21 luglio vedremo Enrico Papi con una nuova versione di Sarabanda.

I risultati per ora sono ottimi. Proprio Gerry Scotti, con il suo quiz estivo, ha ottenuto ascolti record, superando spesso quelli di Striscia la Notizia e Paperissima Sprint. E questo successo potrebbe aver convinto i vertici Mediaset a cambiare rotta, almeno per ora.

Potrebbe trattarsi magari di una semplice pausa temporanea, ma l’assenza del programma nel documento ufficiale fa pensare a una scelta ben ponderata. Striscia la Notizia se così fosse potrebbe restare in stand-by, o addirittura, fare a meno del suo storico appuntamento in access prime time.

Se così fosse e dovesse essere confermato si tratterebbe di cambiamento epocale, se confermato, che segnerebbe davvero la fine di un’era per la televisione italiana.