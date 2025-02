Non è andata nel migliore dei modi la consegna del Tapiro d’Oro ad Angelica Montini, che è scappata via! La sorella di lei è sbottata: “Siete la fec**a”.

Il Tapiro ad Angelica Montini

Come anticipato nella giornata di mercoledì, ieri Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro ad Angelica Montini, la donna per cui Fedez pare aver perso la testa nel periodo in cui era ancora sposato con Chiara Ferragni. Dall’anteprima del filmato si percepiva che l’incontro non fosse andato benissimo e a quanto pare così è stato.

Per quanto Staffelli infatti abbia tentato di porgere delle domande ad Angelica Montini, lei ha fatto di tutto per divincolarsi per poi chiudersi nel bagno di un locale. Insieme ad Angelica era presente anche sua sorella, che l’ha difesa da Striscia La Notizia. Ma vediamo tutti i dettagli dell’accaduto.

Notata la presenza dell’inviato del TG satirico, Angelica Montini a testa bassa e a passo svelto, ha fatto il possibile per allontanarsi ed evitare così di rispondere alle domande: “Angelica, ma la canzone Fedez non l’aveva data alla Ferragni, ma a lei”, ha provato a dire Staffelli con scarsi risultati. Questo perché, come già detto, la Montini ha deciso di chiudersi in bagno.

Determinato a ricevere delle risposte Valerio Staffelli ha continuato a stuzzicarla. L’ha fatto con la speranza di ricevere delle risposte da Angelica Montini. “Bella Stronza, Federico e Masini la dedicheranno a lei, noi pensavamo alla Ferragni e invece. Però scegliere Corona come consulente matrimoniale, sora Angelica, sarà attapirata”, ha detto.

Ad assistere a tutta la scena presente la sorella di Angelica Montini, che ha risposto per le rime a Valerio Staffelli: “Ma vaffa**lo veramente”. Dalla sua l’inviato si è difeso: “È legittimo fare delle domande, si è nascosta perché ha visto me, non perché volesse andare davvero in bagno”.

Per diverso tempo e dunque per gran parte del servizio, Angelica Montini ha preferito rimanere chiusa in bagno. Dall’altra parte invece Staffelli ha tentato di rubarle qualche dichiarazione. Ha ottenuto però solo dei silenzi: “Come l’ha presa Tortino, col fatto che lei fosse l’amante di Fedez”.

“Siete la feccia della società”, ha replicato seccata la sorella di Angelica Montini, mentre Staffelli ha continuato a parlare chiedendosi come Fedez abbia potuto fidarsi di Corona: “Non vi aspettavate che avrebbe raccontato tutto a tutti? A meno che non fosse in combutta”.

Dopo questa frase Angelica Montini ha aperto la porta, ma è scappata via verso il taxi, mentre le telecamere hanno tentato di inseguirla. La troupe di Striscia ha tentato invano di inseguirla fin sotto casa, ma lei non ha voluto rispondere e dunque la consegna del Tapiro d’oro è andata a vuoto.