Vi state chiedendo chi sono i nominati del Grande Fratello nella puntata di giovedì 6 febbraio 2025? Ecco chi è andato al televoto e cos’è successo prima delle nomination.

I nominati del Grande Fratello

Chi sono i nominati del Grande Fratello il 6 febbraio 2025? Il primo segmento della serata è stato dedicato al bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez, i quali però hanno dovuto anche far fronte alle critiche di alcuni gieffini dentro la casa.

In seguito, poi, è stato il turno di un confronto tra Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. La serata è proseguita con Maxime e il commovente incontro con il padre, il quale ha fatto divertire tutti i concorrenti lì presenti. Non ci dimentichiamo del ritorno delle Monsè, madre e figlia, che sono tornate per raccontare un altro aneddoto dal passato su Pamela Petrarolo, la quale ha risposto per le rime.

Proseguendo abbiamo scoperto che l’eliminata è stata Eva Grimaldi. Ma chi sono i nominati del Grande Fratello nella puntata del 6 febbraio 2025? Qui di seguito la lista delle nomination:

Tommaso ha nominato Maxime

Pamela ha nominato Amanda Lecciso

Alfonso D’Apice ha nominato Stefania Orlando

Helena Prestes ha nominato Pamela Petrarolo

Lorenzo Spolverato ha nominato Iago

Mariavittoria ha nominato Zuedi

Iago ha nominato Zeudi

Giglio ha nominato Amanda Lecciso

Loredana Lecciso ha nominato Pamela Petrarolo

Maxime ha nominato Stefania Orlando

Shaila Gatta ha nominato Iago

Stefania Orlando ha nominato Lorenzo Spolverato

Zeudi ha nominato Mariavittoria

Jessica Morlacchi ha nominato Amanda Lecciso

Javier Martinez ha nominato Shaila Gatta

Chiara ha nominato Javier Martinez

Quindi, in nomination a rischio eliminazione vanno Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi. Ecco tutti i nominati del Grande Fratello il 6 febbraio 2025.