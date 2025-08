Marcella Bella è stata annunciata come una concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2025. Ecco il video e le sue parole.

Marcella Bella a Ballando con le stelle

Alcuni giorni fa si vociferava che Marcella Bella sarebbe stata annunciata nel cast ufficiale di Ballando con le stelle e oggi questa indiscrezione è diventata realtà. La nota cantante, infatti, ha è apparsa in un video pubblicato sul profilo Twitter della trasmissione. Qui ha espresso la sua gioia e ha incoraggiato i fan a sostenerla:

“Eccomi! Alla ventesima edizione di Ballando con le stelle, pensate un po’, ci sarò anche io. Cercherò di ballare solo per voi e ce la metterò tutta. Proverò a essere tosta e forte ma con un po’ di leggerezza.

Soprattutto con tanto, tanto cuore. Ma avrò bisogno anche di voi, quindi mi raccomando fatemi sentire tutto il vostro sostegno. Io vi voglio sempre bene e vi do appuntamento alla fine di settembre. A presto con un grande, grande bacio”.

Marcella Bella così si aggiunge ai già annunciati Rose Chemical, Andrea Delogu e La Signora Coriandoli. Questo però è solo l’inizio perché nel corso delle prossime settimane verranno rivelati anche altri nomi di personaggi molto famosi che scenderanno in pista dopo la presentazione di Milly Carlucci.

La data di partenza è prevista per sabato 27 settembre con la giuria confermata per intero. Inoltre, un’attrice che si dice potrebbe venire svelata prossimamente è Nancy Brilli, ma staremo a vedere come evolverà la situazione. Noi vi terremo informati non appena ne sapremo di più, quindi continuate a seguirci per non perdervi tutte le news.