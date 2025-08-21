Dopo lo stop forzato a causa di un problema di salute, Gaia è intervenuta via social e ha spiegato le ragioni che l’hanno portata ad annullare il concerto in Sardegna e come sta in questo momento. Ecco le parole della cantante….

Come sta Gaia dopo il concerto annullato

Nella giornata di ieri Gaia Gozzi sarebbe dovuta esibirsi in concerto a Gonnesa, comune della Sardegna nella provincia del Sulcis-Iglesiente. Purtroppo un guaio fisico, come ha rivelato la stessa cantante, l’ha costretta a uno stop forzato. L’artista è rimasta però molto generica e non ha rivelato il perché è stata costretta ad annullare il live.

Questa mattina però Gaia ha deciso di intervenire mediante il suo profilo Instagram con un video caricato tra le storie. L’ex di Amici ha raccontato cosa le è successo:

“Ehi, grazie per i messaggi d’affetto e di pronta guarigione. Non ho nulla di così grave. Però mi è apparsa un’otite fastidiosa che non mi ha permesso di volare e, di conseguenza, non potendo prendere quota, abbiamo deciso di mantenere le date nell’entroterra raggiungibili comunque via auto. E la data che abbiamo posticipato verrà recuperata e vi terrò aggiornati”.

#Gaia svela come sta dopo aver annullato il concerto per motivi di salute pic.twitter.com/701VEjOrEm — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 21, 2025

Nel suo intervento poi Gaia ha anche spiegato come sta oggi dopo quanto successo: “Sto molto meglio. Grazie per tutti i messaggi e per il vostro affetto. Ha fatto da acceleratore di guarigione. Mi sto riprendendo e spero di poter suonare domani. Vi tengo aggiornati”.

Dunque fortunatamente ci sono dei miglioramenti e presto Gaia potrà tornare nuovamente a esibirsi sul palco, dopo questo piccolo stop causato da una fastidiosa otite. Servirà quindi pazienza e attenzione.

Intanto il prossimo appuntamento, se non dovessero esserci cambi dell’ultimo minuto, è fissato come da calendario per la giornata di domani, quando Gaia si esibirà a Palmi (in provincia di Reggio Calabria) in Piazza 1º Maggio.