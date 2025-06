L’estate 2025 si apre all’insegna del colore, del sole e dell’impegno. Nasce la collaborazione tra SUNDEK e PELO Foundation, una capsule collection esclusiva che unisce moda, spirito solidale e amore per gli animali. Un progetto pensato per chi vive l’estate con leggerezza, ma anche con consapevolezza e attenzione verso ciò che conta davvero.

La collezione: costumi, accessori e dettagli che parlano d’amore

Al centro della capsule ci sono due modelli di boardshort: uno in tinta unita, arricchito da patch ricamate con figure canine, e uno con stampa all-over ispirata a sei razze diverse. In ogni box si trovano anche una t-shirt, un cappellino, un paio di calze e due costumi da bagno, tutti caratterizzati da elementi grafici che celebrano il legame tra persone e animali.

Ogni capo è un concentrato di energia positiva, texture vivaci e attenzione ai dettagli, per chi ama distinguersi con uno stile autentico e pieno di significato.

L’evento di lancio al Forte dei Marmi

La presentazione ufficiale della collezione è fissata per il 14 giugno nello store SUNDEK di Forte dei Marmi, in via Stagi. Ad arricchire l’evento, la collaborazione con la SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio, la più grande realtà europea dedicata al soccorso in mare con unità cinofile.

Durante la giornata, i cani e i conduttori della SICS sfileranno con pettorine personalizzate con patch SUNDEK x PELO Foundation, dimostrando come moda, funzionalità e solidarietà possano convivere e rafforzarsi a vicenda.

Prima dell’evento in store, è prevista anche una dimostrazione di salvataggio in mare sulla spiaggia libera nei pressi del pontile.

Un messaggio forte e autentico

Questa capsule non è solo una linea di abbigliamento, ma un messaggio di rispetto, affetto e responsabilità. SUNDEK x PELO Foundation racconta una nuova idea di moda: più consapevole, più connessa al mondo e alle relazioni che lo rendono migliore.

Il 14 giugno a Forte dei Marmi: non solo una presentazione, ma un’occasione per vivere un’esperienza fatta di emozioni, valori condivisi e passione per il mare e per gli animali.