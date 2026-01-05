Il giocatore del Metz ha salvato la fidanzata quando è divampato l’incendio nel locale

Tra i giovani presenti nel locale “Le Constellation” durante la tragica notte di Capodanno a Crans-Montana c’era anche Tahirys Dos Santos, giocatore del Metz B. Il ragazzo ora è ricoverato e, come rivelato dal suo agente, si è gettato tra le fiamme per salvare la sua fidanzata.

“Ha salvato la fidanzata tra le fiamme”, parla l’agente di Tahirys Dos Santos

Tahirys Dos Santos, giovane giocatore del Metz B, è uno dei sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Il giocatore che è considerato una promessa del club e ha già militato in prima squadra, è riuscito a scappare e mettersi in salvo dalle fiamme che divampavano all’interno del locale “Le Constellation”. Si trovava al primo piano e, di conseguenza, ha potuto lasciare con velocità la sala.

A rivelarlo, come ripreso da Il Corriere della Sera, è stato il suo agente, Christophe Hutteau. Il procuratore di Tahirys Dos Santos ha raccontato che il ragazzo si trovava in compagnia della sua fidanzata, ma si è reso conto che quest’ultima era ancora in grave pericolo, intrappolata dal rogo.

Così non ci ha pensato due volte ed è corso per salvarla: «È tornato dentro per tirarla fuori dalle fiamme. Oltre a essere una vittima, Tahirys è un eroe».

Come sta oggi il giocatore

L’intermediario ha poi spiegato anche come sta Tahirys Dos Santos dopo quanto successo:

«Non posso dire che Tahirys stia bene perché sta soffrendo terribilmente».

In seguito ha anche approfondito le condizioni di salute dell’atleta, rivelando quanto segue:

«Ha ustioni su circa il 30% del corpo. È stato ustionato sulla nuca e su gran parte del corpo. Bisognerà aspettare quattro o cinque giorni per saperne di più perché quando si tratta di vittime di ustioni. I primi giorni sono cruciali in termini di infezioni e infezioni secondarie».

CREDITI FOTO: Tahirys Dos Santos: Instagram

Le Constellation: LP / Oliver Arandel / Le Parisien / IPA

