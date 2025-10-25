Ecco come ha risposto Alessia Marcuzzi a chi dice che è di parte con Antonella Fiordelisi

Sui social Alessia Marcuzzi ha replicato alle critiche ricevute dopo i complimenti riservati ad Antonella Fiordelisi durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show, in cui l’influencer ha interpretato Karol G. C’è chi ha attaccato la giudice di essere troppo di parte e non è tardata ad arrivare la sua risposta…

La replica di Alessia Marcuzzi alle critiche

Come vi abbiamo già raccontato nei precedenti articoli, ieri su Rai 1 è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show (QUI VINCITORE E CLASSIFICA), in attesa del prossimo appuntamento di venerdì 31 ottobre. Intanto nel programma condotto da Carlo Conti non sembrano proprio mancare le polemiche, che coinvolgono spesso e volentieri anche il mondo dei social e i giudici come Alessia Marcuzzi.

Durante l’ultima puntata del talent show, l’influencer Antonella Fiordelisi si è esibita sulle note di Si Antes Te Hubiera Conocido immedesimandosi nei panni di Karol G. L’ex gieffina, a parte le critiche di Malgioglio, ha ricevuto dei complimenti. Tra i più entusiasti proprio Alessia Marcuzzi, che ha definito l’esibizione di Antonella positivamente e sottolineato sia stata “bravissima”. Quel che basta per scatenare tra le reazioni più contrastanti sui social.

Diversi utenti su X (ex Twitter) hanno criticato la conduttrice, accusandola di essere “troppo buona” con Antonella. “Ma Alessia Marcuzzi da chi viene pagata per dare sempre giudizi positivi alla Fiordelisi?”, ha scritto qualcuno. Un commento che Alessia ha letto e a cui ha deciso di rispondere in prima persona, senza filtri.

“Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Io non seguo nessun fan club, non mi interessa nulla di sta roba! State giudicando male una ragazza solo perché molto bella. Perché la verità è che vi dà fastidio che sia pure brava”, ha replicato la conduttrice.

La risposta di Alessia Marcuzzi

Ma non è tutto. Alessia ha risposto anche a un’altra utente (che poi ha cancellato il suo commento), aggiungendo: “Critiche dalle donne, per le donne. Guarda il caso. Nicola e Giorgio che hanno detto bravissima come me, neanche li nomini.”

Il riferimento è a Nicola Savino e Giorgio Panariello, anche loro in giuria e altrettanto positivi nei confronti della Fiordelisi.

Certo, è vero che Alessia Marcuzzi è spesso molto generosa nei giudizi — basti pensare ai commenti affettuosi rivolti anche a Carmen Di Pietro — ma la sua replica dimostra che non ha alcuna intenzione di lasciare che passi un messaggio completamente errato riguardo ai suoi pensieri circa le esibizioni.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.