Il 26 settembre tornerà su Rai 1 in prima serata Tale e Quale Show, con una nuova edizione. Ma in chi dovranno immedesimarsi i protagonisti di quest’anno? Ecco tutte le imitazione della prima puntata…

Imitazioni a Tale e Quale Show – Prima puntata

Meno 1 alla nuova edizione dello show dedicato alle parodie. Tale e Quale Show sta tornando in TV e in tanti sono curiosi di scoprire le imitazioni che dovranno interpretare i protagonisti di questa stagione.

Ebbene, le sorprese sembrano essere davvero tante, anche stavolta e ci sarà sicuramente da divertirsi non solo per i partecipanti ma anche per il pubblico da casa, da sempre fedele alla trasmissione.

Ora non perdiamo tempo, però. Andiamo a scoprire insieme le imitazioni di Tale e Quale Show della prima puntata. Qui nel dettaglio partiamo con le seguenti esibizioni:

Antonella Fiordelisi sarà Gaia;

Le Donatella saranno Alessandra Amoroso e Serena Brancale;

Carmen Di Pietro vestirà i panni di Madonna;

Pamela Petrarolo si immedesimerà nella cantante Noemi;

Maryna avrà una mission impossible e dovrà imitare la straordinaria Lady Gaga;

Samuele Cavallo dovrà interpretare il cantante vincitore dell’ultimo Sanremo, Olly.

Ma non è di certo finita qui. Questo perché la lista dei protagonisti di Tale e Quale Show vedrà ancora delle altre parodie da realizzare. Ecco tutte le altre nel dettaglio qui sotto:

Tony Maiello si cimenterà nell’imitazione di Sal Da Vinci;

Gianni Ippoliti sarà Tony Dallara;

Peppe Quintale dovrà omaggiare il mito di Elvis Presley;

Flavio Insinna sarà Lucio Corsi;

Gabriele Cirilli avrà il difficilissimo compito di imitare e omaggiare il grande Luciano Pavarotti.

Il programma condotto da Carlo Conti, coadiuvato dalla presenza di Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello nel ruolo di giudici, è ai nastri di partenza. Finalmente. Siete curiosi di scoprire come andrà? Tale e Quale Show prenderà il via venerdì 26 settembre 2025!