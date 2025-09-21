Con le sue parole a Domenica In Loretta Goggi riguardo al suo addio a Tale e Quale Show, ha spiazzato tutti: “Se Conti c’è rimasto male? Non l’ho più sentito, non lo so”

Loretta Goggi sull’addio a Tale e Quale

Prima puntata della cinquantesima edizione di Domenica In. Mara Venier, quest’anno affiancata da Enzo Miccio, Teo Mammucari e Tommaso Cerno, ha avuto modo di intervistare Loretta Goggi, tra gli ospiti di oggi. Oltre al doveroso ricordo nei confronti di Pippo Baudo, si è parlato anche del perché Loretta abbia deciso di fare un passo indietro e abbandonare la poltrona di giudice di Tale e Quale Show.

“Non faccio TV da un anno e mezzo. Perché? È nato il mio nipotino”, ha esordito Loretta Goggi, ricordando che lavora fin da quando era ancora una bambina. Per quanto le sembri strano, ha pensato fosse la scelta giusta:

“Negli ultimi anni mi sono sentita un po’ in imbarazzo. Nella trasmissione di Carlo Conti (Tale e Quale Show ndr) al quale devo il mio ritorno, ero diventata un po’ quella saccente tra i tre. Anziché essere la giudice che comunque se ne intendeva un po’ di più e ha studiato canto, sembrava volessi dire le cose per forza cose buone o precise. Mentre gli altri si divertivano e facevano battute. Allora mi sono chiesta perché io dovessi fare la maestrina con la penna rossa. Voglio fare Pinocchio”.

Mara Venier a queste affermazioni di Loretta Goggi, ne ha riconosciuto però la bravura in quel ruolo e in quel contesto. “Tu lo sai meglio di me Mara. La televisione è cambiata e quando dicevo certe cose….”. Tra una battuta e un’altra la conduttrice di Domenica In ha voluto sapere poi: “Ma Carlo ci sarà rimasto malissimo quando tu hai detto che saresti andata via…”

A sorpresa Loretta Goggi ha risposto: “Ma non lo so, non gliel’ho chiesto. Non ci siamo più sentiti, sai? Ma Carlo giustamente è un conduttore e un autore di un programma, quindi deve avere ascolti. Quindi ognuno deve seguire la sua strada, era quella di prendere le distanze da una cosa in cui non mi sentivo più a mio agio. Voglio prendermi tutte le responsabilità e che il pubblico mi ringrazi perché mi sono tolta dalle scatola”, ha concluso poi ironica.

Infine alla domanda di Mara Venier, se la rivedremo ancora in TV, Loretta Goggi ha così risposto, spiazzando: “Non credo che tornerò per fare il varietà, ma sono sicura che non è morto, ma il pubblico che lo seguiva. Penso di tornare con una fiction, ma è ancora in fase embrionale e non posso dire niente. Mi piace molto perché è vicina al mio modo di essere. Quando? Non lo so ancora”.