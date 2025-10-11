Archiviata la terza puntata di Tale e Quale Show è già tempo del prossimo appuntamento previsto per il 17 ottobre 2025. Quali sono le prossime imitazioni? Scopriamole insieme…

Tale e Quale Show: imitazioni quarta puntata

Con la vittoria di Pamela Petrarolo nei panni di Gianni Nannini a Tale e Quale Show si è concluso il terzo appuntamento del venerdì. Una puntata ricca di parodie, bei momenti emozionanti ma anche risate.

Dall’interpretazione di Samuele Cavallo che si è trasformato per una sera in Marco Mengoni a Tony Maiello che invece ha reso omaggio a Mango, così come Antonella Fiordelisi nelle vesti di Elodie. C’è stata tanta carne al fuoco e una classifica (QUI I DETTAGLI) che ha parlato chiaro. Ma le prossime imitazioni di Tale e Quale Show cosa dicono? Chi dovranno imitare i concorrenti in gara? È il caso di andarlo a scoprire insieme.

La prossima puntata di Tale e Quale Show, in onda il 17 ottobre, vedrà le seguenti imitazioni:

Antonella Fiordelisi dovrà interpretare Anna Pepe ;

dovrà interpretare ; Carmen Di Pietro imiterà Céline Dion ;

imiterà ; Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Renato Carosone e Rocco Hunt ;

saranno e ; Gianni Ippoliti porterà in scena la sua versione di Gianni Morandi ;

porterà in scena la sua versione di ; Le Donatella faranno Paola & Chiara;

La lista però non è finita e le imitazioni di Tale e Quale Show da scoprire non sono finite. Eccoci qui con tutti gli altri protagonisti della prossima puntata del programma di Rai 1:

Maryna (Marina Valdemoro Maino) realizzerà la parodia di Anna Tatangelo ;

realizzerà la parodia di ; Pamela Petrarolo imiterà Ivana Spagna ;

imiterà ; Peppe Quintale sarà Tony Hadley ;

sarà ; Samuele Cavallo sarà Massimo Ranieri ;

sarà ; Tony Maiello farà l’imitazione di Harry Styles.

Ora che abbiamo scoperto quali sono tutte le imitazioni di Tale e Quale Show previste per venerdì prossimo, non ci resta che attendere la puntata! Siete curiosi di scoprire come se la caveranno i concorrenti?