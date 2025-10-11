Antonella Fiordelisi è Elodie a Tale e Quale Show 2025: applausi in studio, ma Malgioglio la critica

Antonella Fiordelisi nella terza puntata di Tale e Quale Show ha imitato Elodie, portando sul palco “Dimenticarsi alle 7”. Grande entusiasmo del pubblico e lodi da Panariello e Marcuzzi. Malgioglio, invece, non ha perdonato e l’ha criticata.

L’imitazione di Antonella Fiordelisi

È stata una delle esibizioni più attese della nuova puntata di Tale e Quale Show 2025. Antonella Fiordelisi ha vestito i panni di Elodie, portando sul palco tutta l’energia e l’intensità del brano sanremese “Dimenticarsi alle 7”.

Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è trattata di una vera e propria sfida artistica. Con grande impegno, Antonella Fiordelisi ha cercato di replicare movenze, look e voce dell’amatissima popstar romana, lavorando duramente durante la settimana. Il risultato? Un’interpretazione che ha convinto solo in parte. Tant’è che come vedremo Malgioglio è stato critico.

Il pubblico in studio ha reagito con entusiasmo, dicendosi evidentemente soddisfatto sebbene si trattasse di una sfida difficilissima. Anche la giuria, almeno in parte, ha apprezzato il lavoro svolto da Antonella Fiordelisi. Alessia Marcuzzi si è mostrata molto colpita e ha detto:

“Hai cantato davvero bene, Antonella! Sei riuscita a entrare nel personaggio e sei stata credibile fino in fondo.”

Dello stesso parere Giorgio Panariello, che ha aggiunto: “Brava, stavolta mi sei piaciuta davvero. Hai trovato il giusto equilibrio tra voce e presenza scenica.”

Tuttavia, non sono mancate le critiche, puntuali e dirette come sempre, da parte di Cristiano Malgioglio. Il giudice ha storto il naso sulla parte vocale della performance di Antonella Fiordelisi: “Vocalmente non sembravi Elodie… non mi hai convinto del tutto.”

Antonella Fiordelisi ha accolto il giudizio con un sorriso, ormai abituata ai commenti pungenti del celebre cantautore, che sin dall’inizio della stagione le suggerisce di lavorare maggiormente sulla voce.

Nonostante ciò, Antonella Fiordelisi si è confermata tra le protagoniste indiscusse della serata e si è aggiudicata un quinto posto (QUI LA CLASSIFICA FINALE).

Una prova non perfetta per Cristiano Malgioglio, ma lei si è reputata comunque soddisfatta e felice. E la prossima settimana dovrà interpretare Anna Pepe (CLICCA PER TUTTE LE IMITAZIONI). Come se la caverà?