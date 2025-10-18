Quali sono le imitazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show?

Al termine della quarta puntata di Tale e Quale Show abbiamo scoperto chi e cosa dovranno interpretare i concorrenti durante il prossimo appuntamento del 24 ottobre 2025. Andiamo a scoprire insieme quali sono le imitazioni del programma di Rai 1. E.. ne vedremo delle belle!

Tale e Quale Show imitazioni quarta puntata

La quarta puntata di Tale e Quale Show è terminata con la vittoria a sorpresa di Peppe Quintale nei panni di Tony Hadley. Nel corso della serata c’è stato come sempre tanto divertimenti, momenti emozionanti e qualche critica e apprezzamenti da parte della giuria.

Siamo passati dalla Anna Pepe di Antonella Fiordelisi alla versione di Ivana Spagna interpretata da Pamela Petrarolo o ancora Le Donatella che si sono immedesimate in Paola & Chiara. Insomma una serata davvero piena, dove al termine è stata stilata una classifica (QUI I DETTAGLI) che, come detto, ha visto vincere Peppe Quintale. Adesso però ci si domanda quali saranno le prossime imitazioni di Tale e Quale Show. Chi dovranno imitare i concorrenti?

Quindi in quinta puntata aTale e Quale Show, prevista per il 24 ottobre, assisteremo alle seguenti imitazioni:

Antonella Fiordelisi imiterà Karol G ;

imiterà ; Carmen Di Pietro dovrà imitare Orietta Berti ;

dovrà imitare ; Flavio Insinna & Gabriele Cirilli vestiranno i panni di Piero Pelù ed Edoardo Bennato ;

vestiranno i panni di ed ; Gianni Ippoliti porterà sul palco Tony Effe ;

porterà sul palco ; Le Donatella saranno Heather Parisi e Lorella Cuccarini;

L’elenco è ancora al completo. Durante la quinta puntata le altre imitazioni che vedremo a Tale e Quale Show saranno le seguenti. A vestire i panni di artisti italiani e internazionali saranno:

Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Christina Aguilera ;

sarà ; Pamela Petrarolo farà Mia Martini ;

farà ; Peppe Quintale sarà Jovanotti ;

sarà ; Samuele Cavallo imiterà Robbie Williams ;

imiterà ; Tony Maiello farà l’imitazione di Tiziano Ferro.

Sono queste quindi tutte le imitazioni di Tale e Quale Show che vedremo venerdì 24 ottobre. Attenderemo dunque la puntata per capire come si sono preparati i concorrenti e come se la caveranno nel cimentarsi in nuovi personaggi.