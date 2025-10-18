Le imitazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show 2025
Quali sono le imitazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show?
Al termine della quarta puntata di Tale e Quale Show abbiamo scoperto chi e cosa dovranno interpretare i concorrenti durante il prossimo appuntamento del 24 ottobre 2025. Andiamo a scoprire insieme quali sono le imitazioni del programma di Rai 1. E.. ne vedremo delle belle!
Tale e Quale Show imitazioni quarta puntata
La quarta puntata di Tale e Quale Show è terminata con la vittoria a sorpresa di Peppe Quintale nei panni di Tony Hadley. Nel corso della serata c’è stato come sempre tanto divertimenti, momenti emozionanti e qualche critica e apprezzamenti da parte della giuria.
Siamo passati dalla Anna Pepe di Antonella Fiordelisi alla versione di Ivana Spagna interpretata da Pamela Petrarolo o ancora Le Donatella che si sono immedesimate in Paola & Chiara. Insomma una serata davvero piena, dove al termine è stata stilata una classifica (QUI I DETTAGLI) che, come detto, ha visto vincere Peppe Quintale. Adesso però ci si domanda quali saranno le prossime imitazioni di Tale e Quale Show. Chi dovranno imitare i concorrenti?
Quindi in quinta puntata aTale e Quale Show, prevista per il 24 ottobre, assisteremo alle seguenti imitazioni:
- Antonella Fiordelisi imiterà Karol G;
- Carmen Di Pietro dovrà imitare Orietta Berti;
- Flavio Insinna & Gabriele Cirilli vestiranno i panni di Piero Pelù ed Edoardo Bennato;
- Gianni Ippoliti porterà sul palco Tony Effe;
- Le Donatella saranno Heather Parisi e Lorella Cuccarini;
L’elenco è ancora al completo. Durante la quinta puntata le altre imitazioni che vedremo a Tale e Quale Show saranno le seguenti. A vestire i panni di artisti italiani e internazionali saranno:
- Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Christina Aguilera;
- Pamela Petrarolo farà Mia Martini;
- Peppe Quintale sarà Jovanotti;
- Samuele Cavallo imiterà Robbie Williams;
- Tony Maiello farà l’imitazione di Tiziano Ferro.
Sono queste quindi tutte le imitazioni di Tale e Quale Show che vedremo venerdì 24 ottobre. Attenderemo dunque la puntata per capire come si sono preparati i concorrenti e come se la caveranno nel cimentarsi in nuovi personaggi.