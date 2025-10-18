Vediamo chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2025 e la classifica finale

Su Rai 1 anche ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Tale e Quale Show 2025. Chi non ha potuto seguire l’appuntamento si chiede certamente chi ha vinto e qual è dunque la classifica al termine della serata. Ecco tutti i dettagli.

Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show

Il venerdì sera di Rai 1 si tinge di musica e leggerezza con la presenza di Tale e Quale Show nel palinsesto. Ieri 17 ottobre 2025 abbiamo assistito alla quarta puntata dell’amato programma condotto da Carlo Conti, con al suo fianco i giudici Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ma chi ha vinto la puntata e qual è la classifica finale?

Durante il quanto appuntamento con la trasmissione i concorrenti a sfidarsi sono stati, come sempre: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello.

Però ciò che più di tutto ci interessa sapere è conoscere chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show? Ad avere la meglio su tutti è stato Peppe Quintale, che ha imitato Tony Hadley!

La classifica finale

Peppe Quintale quindi ha trionfato durante la quarta puntata di Tale e Quale Show, nel panni di Tony Hadley con 63 punti totali. Ma ora viene il bello perché andremo a vedere insieme l’intera classifica e come si sono posizionati tutti i concorrenti del programma di Rai 1. Ecco com’è andata a finire la serata:

Peppe Quintale con 63 punti Gianni Ippoliti con 57 punti Pamela Petrarolo con 55 punti Antonella Fiordelisi con 51 punti Maryna con 44 punti Le Donatella con 41 punti Samuele Cavallo con 39 punti Tony Maiello con 36 punti Insinna & Cirilli con 32 punti Carmen Di Pietro con 21 Punti

Così è stata stilata la classifica di Tale e Quale Show che ha visto vincere Peppe Quintale e all’ultimo posto Carmen Di Pietro. Pensate sia un risultato giusto? La prossima settimana la trasmissione di Rai 1 andrà in onda come sempre di venerdì (24 ottobre 2025 per la precisione) e assisteremo ad altre interessanti imitazioni (QUI PER CONOSCERLE TUTTE).