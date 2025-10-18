Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto la quarta puntata: la classifica
Vediamo chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2025 e la classifica finale
Su Rai 1 anche ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Tale e Quale Show 2025. Chi non ha potuto seguire l’appuntamento si chiede certamente chi ha vinto e qual è dunque la classifica al termine della serata. Ecco tutti i dettagli.
Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show
Il venerdì sera di Rai 1 si tinge di musica e leggerezza con la presenza di Tale e Quale Show nel palinsesto. Ieri 17 ottobre 2025 abbiamo assistito alla quarta puntata dell’amato programma condotto da Carlo Conti, con al suo fianco i giudici Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ma chi ha vinto la puntata e qual è la classifica finale?
Durante il quanto appuntamento con la trasmissione i concorrenti a sfidarsi sono stati, come sempre: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello.
Però ciò che più di tutto ci interessa sapere è conoscere chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show? Ad avere la meglio su tutti è stato Peppe Quintale, che ha imitato Tony Hadley!
La classifica finale
Peppe Quintale quindi ha trionfato durante la quarta puntata di Tale e Quale Show, nel panni di Tony Hadley con 63 punti totali. Ma ora viene il bello perché andremo a vedere insieme l’intera classifica e come si sono posizionati tutti i concorrenti del programma di Rai 1. Ecco com’è andata a finire la serata:
- Peppe Quintale con 63 punti
- Gianni Ippoliti con 57 punti
- Pamela Petrarolo con 55 punti
- Antonella Fiordelisi con 51 punti
- Maryna con 44 punti
- Le Donatella con 41 punti
- Samuele Cavallo con 39 punti
- Tony Maiello con 36 punti
- Insinna & Cirilli con 32 punti
- Carmen Di Pietro con 21 Punti
Così è stata stilata la classifica di Tale e Quale Show che ha visto vincere Peppe Quintale e all’ultimo posto Carmen Di Pietro. Pensate sia un risultato giusto? La prossima settimana la trasmissione di Rai 1 andrà in onda come sempre di venerdì (24 ottobre 2025 per la precisione) e assisteremo ad altre interessanti imitazioni (QUI PER CONOSCERLE TUTTE).