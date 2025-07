La presunta esclusione da Tale e Quale Show, Nadia Rinaldi non sembra averla presa affatto bene. Sui social l’attrice è sbottata pubblicando un post.

Tale e Quale show, esclusa Nadia Rinaldi?

È durissimo lo sfogo di Nadia Rinaldi sul suo account Instagram. La nota attrice sul suo profilo ha fatto sapere di essere stata esclusa dopo i provini di una nota trasmissione. In tanti hanno ipotizzato potesse trattarsi di un ipotetico “no” ricevuto da Carlo Conti per la nuova edizione di Tale e Quale Show.

Nadia Rinaldi c’è da dire che non ha esplicitamente fatto nomi, anche se i più sembrano pensare sia andata così. L’attrice non ha nascosto di essere delusa e dispiaciuta per l’accaduto e ha esordito con un post al veleno: “Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato?“

L’attacco social di Nadia Rinaldi è proseguito ancora in questo modo: “Nonostante il dispiacere, la delusione….. sappiate che non perderò mai l’autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione!!!!

Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale, ci si aspetta un po’ di rispetto!!!!! Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza!!!! Grazie!!! Tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione“, ha scritto la Rinaldi su Instagram.

Il post Instagram di Nadia Rinaldi

Dalla sua parte si sono schierate altre due attrici. La prima è Serena Grandi, che ha scritto tra i commenti: “Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”. Mentre dall’altra parte Nina Soldano ha detto: “È sempre stato così ma ora è tutto, troppo esagerato”.

Non è chiaro se Nadia Rinaldi facesse o meno riferimento a Tale e Quale Show, ma sta di fatto che le sue parole hanno fatto molto rumore!