13 Febbraio 2023

La storia vera del video di Tananai

Tananai sul palco dell’Aristo ha portato una ballata che racconta una storia d’amore. Il titolo del brano è “Tango” e prima del debutto a Sanremo 2023 non aveva rilasciato molte anticipazioni sul tema trattato al suo interno. Ad approfondire la questione ci ha pensato il video che è stato rilasciato su YouTube dopo la presentazione nelle prime due serate. Qui scopriamo che i protagonisti sono due persone che esistono davvero. Di conseguenza capiamo che la storia raccontata è vera.

Si tratta di Olga Rastieriaiev e del marito Maksim. Entrambi hanno 35 anni e provengono all’Ucraina. Il filmato utilizza i filmati reali provenienti dai cellulari dei due innamorati e racconta la loro storia fatta di gioie e di sofferenze. Questo perché Maksim è dovuto partire per la guerra, mentre Olga e la figlia Liza (che compare nel video) sono dovute fuggire e oggi si trovano a Milano. Questo quello che ha raccontato il cantante in un’intervista, come riporta il sito de Il Corriere:

“Degli amici mi hanno raccontato della storia di Olga e Maksim. Stavo scrivendo la canzone, sono stato travolto da emozioni molto forti. A questo tipo di relazione a distanza non pensiamo mai: quella forzata a causa di una guerra“.

Olga e Maksim provengono a Smoline, in provincia di Kirovohrag, non lontano dalla città natale del presidente Zelensky. Olga e la figlia sono arrivate in Italia nel marzo del 2022 e sono state ospitate in un quartiere di Milano. La coppia si manda sempre degli pezzoni della loro vita quotidiana. Lei dall’Italia e lui dal campo di battaglia, vestito sempre con la tuta mimetica e a volto sullo sfondo si notano delle esplosioni. Un video emozionate, così come la canzone che ha permesso a Tananai di classificarsi quinto al Festival di Sanremo 2023.

