Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline, oggi, domenica 8 febbraio 2026 confermandosi una delle icone di bellezza più amate della televisione italiana. Per celebrare questo traguardo importante la showgirl calabrese ha scelto l’esclusiva cornice del ristorante Cipriani a Montecarlo. Un evento scintillante dove il lusso ha incontrato il calore degli affetti più cari. Al centro della scena come sempre la splendida conduttrice nata sotto il segno dell’Acquario che ha dimostrato ancora una volta come l’armonia familiare sia il suo segreto più grande. Al suo fianco non potevano mancare l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco protagonisti di scatti social che hanno fatto il pieno di like.

Identikit di Elisabetta Gregoraci: tutto quello che c’è da sapere sulla showgirl

Nome: Elisabetta Gregoraci

Data di nascita: 8 febbraio 1980

Luogo di nascita: Soverato (Catanzaro)

Segno zodiacale: Acquario

Professione: personaggio televisivo, modella, conduttrice, attrice

Partner: è stata sposata con Flavio Briatore dal 2008 al 2017

Figli: Nathan Falco nato dalle nozze con Briatore

Social: @elisabettagregoracireal

Un party in bianco e nero tra eleganza e il legame indissolubile con l’ex marito

L’atmosfera della serata è stata resa unica da un tema cromatico rigoroso: il “black and white”. Dagli allestimenti fino alle tre maxi torte monumentali ogni dettaglio ha rispecchiato lo stile raffinato della festeggiata. Nonostante la separazione avvenuta nel 2017 il rapporto tra Elisabetta e Flavio Briatore continua a essere un esempio di maturità. I due hanno trascorso recentemente del tempo insieme anche in Kenya alimentando i rumors dei fan. Tuttavia la Gregoraci ha sempre chiarito che non si tratta di un ritorno di fiamma ma di un legame familiare solido e sincero che mette al primo posto la serenità del loro unico figlio.

I segreti della forma fisica di Elisabetta tra sport e disciplina quotidiana

Oltre ai festeggiamenti molti si chiedono come faccia Elisabetta Gregoraci a mantenere un fisico così tonico e radioso a 46 anni. La risposta non risiede in diete drastiche ma in una filosofia di vita basata sulla costanza. Lo sport per lei rappresenta un’ancora di salvezza e un modo per trovare equilibrio nei momenti frenetici della carriera. Allenamento regolare e alimentazione bilanciata sono i pilastri di una routine che le permette di brillare in ogni occasione. Per la conduttrice il benessere è un percorso interiore che si riflette all’esterno regalando ai suoi numerosi follower un’immagine di donna forte consapevole e profondamente legata alle proprie radici.

