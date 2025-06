In una nuova puntata di MTV Cribs Italia 5, Elisabetta Gregoraci ha mostrato a tutti la sua casa situata nel Principato di Monaco. Ecco il video completo.

La casa di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è molto amata dal pubblico e per tale ragione i fan vogliono sapere tutto sul suo conto. In questi giorni un video ha mostrato la sua partecipazione alla nuova edizione di MTV Cribs Italia e noi siamo qui per parlarvi della sua abitazione situata nel Principato di Monaco.

Il video comincia con Elisabetta che apre la porta con il pigiama e una tazza in mano, facendoci capire che è mattina. Dopo aver salutato il pubblico, quindi, arriva un cambio d’abito e ci si sposta nell’ingresso pieno di fotografie. La telecamere si sposta sulla sala con un tavolo nero con intorno delle sedie del medesimo colore e una scultura bianca al centro.

Elisabetta Gregoraci si sofferma nel parlare di un quadro che raffigura un flacone di profumo marca Chanel. Lo stile è particolare e la conduttrice stessa afferma: “Mi è piaciuto subito l’abbinamento di colore, mi piacciono tutte queste cose“. Successivamente si è seduta sul divano e ha mostrato il vestito che ha indossato in occasione della festa di compleanno per i suoi 40 anni.

Introducendo il pubblico alla sua camera da letto, poi, dice: “Sono una donna realizzata. Ho fatto tante cose belle, la vita mi ha dato e mi ha tolto ma sono felice e orgogliosa“. Saliamo quindi sullo spazioso terrazzo che si affaccia sul mare, per passare al guardaroba e all’armadio dedicato interamente alle borse: “La borsa è un accessorio che a me piace tantissimo“.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la casa di Elisabetta Gregoraci?