1 Dopo la rottura con Cristian Gallella, Tara Gabrieletto rompe il silenzio: il duro sfogo

A seguito di vari rumor e dei primi segnali di crisi arrivati dai social da parte di Tara Gabrieletto, solo qualche giorno fa è arrivata l’inaspettata notizia della fine del matrimonio (dopo 4 anni) tra l’ex corteggiatrice e Cristian Gallella. A dare l’annuncio della separazione è stato quest’ultimo attraverso una serie di Instagram Stories. Ora a distanza di qualche giorno, Tara ha deciso di rompere il silenzio e l’ha fatto scagliandosi contro alcuni follower che, appreso l’accaduto non hanno rispettato la privacy dei due ex protagonisti di Temptation Island, bensì hanno iniziato a fare insistenti domande ai diretti interessati, provocando in loro grande imbarazzo.

Da qui arriva il duro sfogo di Tara Gabrieletto che, molto arrabbiata, su Instagram. Ma leggiamo le sue parole:

“Mi sto un po’ rompendo le p**e di leggere commenti idioti scritti da idioti, ma non è che mi stupisca questa cosa. Comunque facciamo un po’ di chiarezza. sì, è finito un matrimonio, perfetto, la vita continua, ci saranno altre 1200 delusioni in tutta la mia vita. Non sono mai stata una persona che fa vedere, soprattutto su un social, che sta male, che piange… Basta vedermi, ok?”

Ha fin da subito precisato Tara Gabrieletto, che ha continuato:

“Fisicamente non è che sto benissimo, ne ho risentito, come tutte le persone normali di questa terra. Non sono un robot, ho dei sentimenti anche io, quindi vediamo di farla finita, di non rompere i co***oni alle persone che si svagano, che vogliono parlare di altro, che i problemi seri della vita sono altri, tipo una malattia, tipo la perdita di un genitore o di un figlio… queste sono le cose gravi, ok? Io la penso in questa maniera, sono fiera di pensarla così”.

Ma non è l’unica cosa che ha avuto da dire Tara Gabrieletto contro alcuni follower. Ecco com’è proseguito il duro sfogo…